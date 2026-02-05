Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2026 başvurular belli oldu mu, branş dağılımı belli mi?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2026 başvurular belli oldu mu, branş dağılımı belli mi?

5/02/2026, Perşembe
Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci, Resmî Gazete’de yayımlanan kararın ardından adayların gündeminde ilk sıralara yükseldi. Binlerce aday, başvuru takvimi, tercih kılavuzu ve yerleştirme işlemlerine ilişkin detaylar için ÖSYM’den gelecek açıklamalara odaklandı.

Sağlık Bakanlığı’nda görev almak isteyen adaylar için personel alımıyla ilgili süreç netleşmeye başladı. Başvuru tarihleri, branşlara göre kadro sayıları ve tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yapılacak duyurularla ilan edilecek.

26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.

ŞARTLAR BELLİ OLDU MU?

Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.

BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25

