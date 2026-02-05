Emeklinin yeni zam oranı cepte! Temmuz 2026 maaşları için ilk ipucu TÜİK'ten geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklisi için...

TÜİK’in açıkladığı ocak ayı enflasyon verisiyle birlikte, temmuz 2026 maaş zammına ilişkin ilk tablo ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk ayı itibarıyla yüzde 4,84’lük enflasyon farkını şimdiden hak ederken, gözler önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni verilere çevrildi.
Ocak ayı enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte emekli maaşları için ilk zam hesabı yapılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı artışa yansıyacak ilk enflasyon farkı yüzde 4,84 olarak kayıtlara geçti.
ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,17 arttı, aylık %2,67 arttı. Ocak ayı enflasyon oranı 4,84 oldu.Yıllık ise yüzde 30,65 oldu.
Buna göre; SSK Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
%4,84 ARTIŞ ORANINA GÖRE HESAPLAMA:
20.000 TL
• Zam tutarı: 968 TL
• Yeni maaş: 20.968 TL
25.000 TL
• Zam tutarı: 1.210 TL
• Yeni maaş: 26.210 TL
30.000 TL
• Zam tutarı: 1.452 TL
• Yeni maaş: 31.452 TL
35.000 TL
• Zam tutarı: 1.694 TL
• Yeni maaş: 36.694 TL
40.000 TL• Zam tutarı: 1.936 TL
• Yeni maaş: 41.936 TL
45.000 TL
• Zam tutarı: 2.178 TL
• Yeni maaş: 47.178 TL
50.000 TL
• Zam tutarı: 2.420 TL
• Yeni maaş: 52.420 TL
55.000 TL
• Zam tutarı: 2.662 TL
• Yeni maaş: 57.662 TL
60.000 TL
• Zam tutarı: 2.904 TL
• Yeni maaş: 62.904 TL
ZAM TEK AYLIK VERİYE GÖRE BELİRLENMİYOR
Emekli maaş artışları tek bir ayın enflasyon verisine göre belirlenmiyor. Zam oranı 6 aylık kümülatif enflasyon verileri dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle temmuz ayında yapılacak maaş artışının kesin oranı, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek.
Ocak verisi zam sürecinin başlangıç göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yılın ilk yarısına ait diğer enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı daha net bir tablo ortaya koyacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ
En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ocak ayında eski maaş üzerinden ödeme alan emeklilere aradaki 3 bin 119 liralık fark tek seferde ödenecek.