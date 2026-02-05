Emeklinin yeni zam oranı cepte! Temmuz 2026 maaşları için ilk ipucu TÜİK'ten geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklisi için...

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,17 arttı, aylık %2,67 arttı. Ocak ayı enflasyon oranı 4,84 oldu.Yıllık ise yüzde 30,65 oldu.

Buna göre; SSK Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.