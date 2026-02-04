Bitcoin’de sert geri çekilme: Trump etkisi tersine döndü

Bitcoin, Trump’ın seçim sonrası “kripto dostu” beklentileriyle hız kazanan rallinin ardından haftaya sert düşüşle başladı. Lider kripto para, Salı günü yaklaşık yüzde 6 gerileyerek 73 bin dolara indi. Bu hareket, Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönüşü sonrasında oluşan tüm yükseliş kazançlarının silindiğini gösterdi.

Küresel piyasalarda tarife baskısı

Piyasa yorumlarına göre düşüşün arka planında, Donald Trump’ın gümrük tarifesi planlarının küresel finansal dengelerde yarattığı dalgalanma bulunuyor. ABD merkezli belirsizlik, riskli varlıklarda olduğu gibi kripto para piyasasında da satış baskısını artırdı.

Fed sinyali ve “şahin” beklenti

Satışları hızlandıran başlıklardan biri de Trump’ın cuma günü Federal Rezerv (Fed) hakkında yaptığı açıklamalar oldu. Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi sonrası için Kevin Warsh isminin gündeme gelmesi, yatırımcıların daha sıkı para politikası ihtimalini fiyatlamasına neden oldu.

Bitcoin 70 bin dolar desteğinde izlenecek