Bitcoin’de sert geri çekilme: Trump etkisi tersine döndü

Donald Trump’ın seçim zaferi sonrası kripto piyasalarında görülen güçlü yükseliş ivmesi tersine döndü. Bitcoin haftanın ilk işlem günlerinde sert satışla 73 bin dolar seviyesine gerilerken, seçim sonrası oluşan primlerin tamamı geri verildi. Analistler, ABD’de gümrük tarifeleri tartışmalarının ve Fed’e ilişkin beklentilerin risk iştahını zayıflattığını vurguluyor.
Bitcoin, Trump’ın seçim sonrası “kripto dostu” beklentileriyle hız kazanan rallinin ardından haftaya sert düşüşle başladı. Lider kripto para, Salı günü yaklaşık yüzde 6 gerileyerek 73 bin dolara indi. Bu hareket, Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönüşü sonrasında oluşan tüm yükseliş kazançlarının silindiğini gösterdi.
Küresel piyasalarda tarife baskısı
Piyasa yorumlarına göre düşüşün arka planında, Donald Trump’ın gümrük tarifesi planlarının küresel finansal dengelerde yarattığı dalgalanma bulunuyor. ABD merkezli belirsizlik, riskli varlıklarda olduğu gibi kripto para piyasasında da satış baskısını artırdı.
Fed sinyali ve “şahin” beklenti
Satışları hızlandıran başlıklardan biri de Trump’ın cuma günü Federal Rezerv (Fed) hakkında yaptığı açıklamalar oldu. Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi sonrası için Kevin Warsh isminin gündeme gelmesi, yatırımcıların daha sıkı para politikası ihtimalini fiyatlamasına neden oldu.
Bitcoin 70 bin dolar desteğinde izlenecek
Bitcoin üst üste dördüncü ayını da kayıpla kapatmaya hazırlanırken, teknik görünümde temkinli duruş öne çıkıyor. Stratejistler, önceki dönemlerin aksine yatırımcıların bu seviyelerde “dipten alım” iştahının zayıf olduğuna dikkat çekiyor. Fon akışları ve kurumsal pozisyonlanma toparlanmadıkça aşağı yönlü riskin devam edebileceği belirtiliyor.