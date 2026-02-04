İran ABD ile nükleer müzakerenin yeri ve saatini duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer görüşmelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'da yapılmasının planlandığını duyurdu. Arakçi, "Görüşmeyi saat 10.00'da başkent Maskat'ta yapmayı planlıyoruz" dedi. Beyaz Saray da "Müttefiklerin ricasını kırmadık" deyip İran'ın açıklamasını doğruladı.
Beyaz Saray: Ricaları kıramadık
Umman'daki görüşmelere karşı olduğunu beyan eden ABD yönetimi, Beyaz Saray aracılığıyla Arakçi'nin verdiği yer ve saati doğruladı.
Amerikan basını krizi, 'Nükleer müzakere çöküyor' deyip duyurmuştu
Axios haber platformu iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdiğini ve görüşmelerin iptal edildiğini yazmıştı.
İranlı diplomatik kaynaklar, ABD ile müzakere öncesi temasların kötüleştiğini ve görüşmelerin cuma günü yapılmayabileceğini ifade etmişti.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir başka İranlı yetkili ise, sorunun müzakerelerin yerinin değiştirilmesi olmadığını ve Amerikalıların "İsrail'le bağlantılı savaş kışkırtıcı akımların etkisi altında sürekli pozisyon değiştirdiğini" söylemişti. İranlı yetkili, nükleer program dışında herhangi bir konuyu müzakere etmeyeceklerini bildirmişti.