İklim bilimci Mikdat Kadıoğlu hava durumunu işaret edip İran'ı uyardı: 5-7 Şubat'a dikkat

23:134/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Mikdat Kadıoğlu, önümüzdeki üç gün için İran halkını uyardı.

İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, ABD'nin uçak gemisi gönderip saldırı tehdidinde bulunan İran'ı yakından ilgilendiren bir hava durumu tahminini paylaşıp, 5 Şubat Perşembe akşamından 7 Şubat Cumartesi gününe kadar 'dikkatli olunması' çağrısını yaptı.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakere takvimi krize dönüştü. Türkiye'de yapılması planlanan görüşmeler, İran'ın talebiyle Umman'a alınmak istendi.

ABD basını, Trump yönetiminin bu talebi reddedip, nükleer görüşmelerin çökeceğini öne sürdü.

Aynı dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sürdürdüğü tehditlerine bir yenisini daha ekledi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i hedef alan Trump
, "Hamaney çok endişelenmeli. Bizden korksun."
ifadeleriyle gözdağı verdi.
İran’ın nükleer programını yeniden başlatmaya çalıştığını duyduğunu ifade eden Trump,
"Uçaklarımızı yeniden yollarız."
tehdidinde de bulundu.

Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan İran'a uyarı: 5-7 Şubat'a dikkat

İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, ABD'nin uçak gemisi gönderip saldırı tehdidinde bulunan İran'ı yakından ilgilendiren bir hava durumu tahminini paylaştı.

5 Şubat Perşembe akşamından 7 Şubat Cumartesi gününe kadar 'dikkatli olunması' çağrısını yapan Kadıoğlu, "Hava şartları hassas hava operasyonları ve akıllı mühimmat ile saldırı için fazlası ile iyi..." ifadelerini kullandı.




