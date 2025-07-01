Kur’an’a meteorolog bakışı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Kur'an-ı Kerim'de geçen meteorolojik olayları bilimsel yaklaşımla açıkladığı 40 yıllık çalışmasını tamamladı. Kadıoğlu'nun, içinde doğa olayları geçen 13 suredeki 47 ayeti incelediği çalışması, "Modern Meteoroloji Perspektifinden Kur'an Ayetlerine Bakış" adlı kitabı yayımlandı. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, kavram kargaşasının önüne geçmek için meteorolojik kavramları, meteoroloji uzmanı olarak bilimsel açıdan değerlendiren bir çalışma yaptığını söyledi. Kitapta, ayetlerde geçen meteoroloji terimlerinin anlamlarının yer aldığını belirten Kadıoğlu, “Bu terimler, 1400 yıl önceden söylenmiş. Bunları açıklayanlar var, tabii bunlar meteoroloji mühendisi değil. Burada bir bilgi kirliliği var, bazıları iyi niyetle bunu anlatıyor ama yanlış bilgiler ve bunu kötü niyetle görenler, bunun üzerinden Kur'an'ın bilimle çakıştığını, çeliştiğini söylüyor. Böyle bir karmaşa var. Ben de bunu kendime bir görev edindim” diye konuştu. Bu konudaki anlam karmaşıklığını gidermeyi amaçladığını anlatan Kadıoğlu, yaptığı çalışmada bilimle dini, ilimle bilimi birleştirdiğini ve bu kavramların birbirinden ayrı terimler olmadığını anlatmaya çalıştığını ifade etti.