Sarıyer'de dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yakalanması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Gece otomobiliyle aslan aramaya çıktığını söyleyen görgü tanığı Arda Koç, "Büyük bir karaltı ormana doğru kaçtı. Başta köpek sandım." dedi.
112'Ye ihbar yapıldı
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bölgede aslan gördüğünü söyleyen bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit etti.
Hayvanın yakalanması için Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin de bölgede yaşayanları tedbir almaları konusunda uyardığı öğrenildi.
Koç: Jandarma ekiplerine gittim
Koç, "Şu anda bulunduğumuz cadde üzerinden geçerken gece büyük bir karartı ağaçların arasından gölgeden tam göremedim. Büyük bir karaltı ormana doğru kaçtı. Başta köpek sandım. Tüm hayvanlar bağırmaya başlayınca ben bir şüphelendim. Jandarma ekiplerine gittim. Termal kamerayla başka yerleri arıyorlardı buraya geldiler. Bu ormanlık alanda içeri girip şu alanda yatıyordu aslan. Hemen ardından yakalama çalışmalarını başlattılar. Çok şaşırtıcı korkunç birşeydi; ben üstüne şans verilirse fazlasıyla yerine getireceğimi düşünüyorum" dedi.
Arama çalışmaları sürüyor
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, aslan olduğu değerlendirilen hayvanı yakalamak için ağaçlık alanda yürüttükleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
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