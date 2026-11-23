Avustralyalı müzik yapımcısı, eleştirmen ve televizyoncu Molly Meldrum'un 83 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Meldrum'un menajerlik şirketi Profile Talent Management'tan konuya ilişkin açıklama yapıldığı ABC News'un haberinde yer aldı.
Meldrum hastanede hayatını kaybetti
Şirketin açıklamasında, Meldrum'un 83 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
ABC'ye konuşan yakın arkadaşı ise sanatçının birkaç gündür bulunduğu hastanede hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Meldrum'un Avustralyalı sanatçılara hep destek verdiğini vurgulayarak, "(Meldrum) Avustralya müzik kültürünün ayrılmaz parçası haline geldi." ifadesini kullandı.
2011'de merdivenden düşmesi sonucu beyin hasarı yaşayan Meldrum, "Countdown" adlı uzun soluklu müzik programının sunucusu olarak da akıllara kazınmıştı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.