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Yetim Vakfı tarafından organize edilen "Savaş ve Çocuk" Sempozyumu, 21 Kasım’da İbn Haldun Üniversitesi Medya ve İletişim Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Üç oturumdan oluşan programda savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların maruz kaldığı hak ihlalleri, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimdeki güçlükler, zorunlu yerinden edilmenin sonuçları ve uluslararası koruma mekanizmaları hem akademik hem de saha tecrübeleri ışığında değerlendirildi.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz

"En etkili yol savaşın kendisini sona erdirmektir"

Programın açılışında konuşan Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, dünya genelinde yaklaşık 500 milyon çocuğun çatışma bölgelerinde yaşam mücadelesi verdiğini belirterek Gazze'de işgalci İsrail'in saldırılarının çocuklar üzerindeki ağır sonuçlarına dikkati çekti. Yılmaz, "Çocukları savaştan korumanın en etkili yolu yalnızca savaşın sonuçlarıyla mücadele etmek değil, savaşın kendisini önlemek ve sona erdirmektir." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan

İstanbul Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ise çocukların geleceğine vurgu yaparak, "Çocuklar gökyüzüne baktıklarında bombaları değil, masmavi gökyüzünü ve bulutları görmeli. Savaş uçaklarının sesleriyle korkmak yerine, özgürce uçurtma uçurabildikleri bir dünyada büyümeliler." ifadelerini kullandı.

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İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan

İyilik ve adil uluslararası sistem vurgusu

Savaşlardan en çok çocukların, kadınların ve yaşlıların etkilendiğini belirten İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "İmanın ve insanlığın en güzel göstergesi iyilik yapmaktır. Bu da en güzel şekilde bir yetime yapılan iyilikle olur." diye konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen de barışın sağlanmasında uluslararası iş birliğinin önemine değinerek, "Bizim yapmamız gereken, bütün medeniyetlerin temsil edildiği uluslararası bir sistemin tesis edilmesidir." sözleriyle etkin bir barış mekanizması kurulması gerektiğini vurguladı.

İnsan Hakları Savunucusu Lauren Booth

Lauren Booth: Çocukların ihtiyacı acınmak değil, anlaşılmak

Sempozyumun ana konuşmacısı gazeteci ve insan hakları savunucusu Lauren Booth, insani yardım çalışmalarında çocukların gerçek ihtiyaçlarının gözetilmesi ve kültürel kimliklerinin korunması gerektiğini belirtti. Çocukların dinlenmesi ve haklarının savunulması gerektiğini ifade eden Booth, "Savaşın içindeki çocukların öncelikli ihtiyacı bizim acımamız değil. Onların ihtiyacı anlaşılmak." değerlendirmesinde bulundu.

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"Savaş Ortamında Çocuklar: Haklar, İhlaller ve Etkiler" başlıklı ilk oturumda silahlı çatışmaların hukuki, fiziksel ve psikolojik sonuçları ele alındı:

Hukuki İhlaller: Dr. Öğr. Üyesi Miray Azaklı Köse ; Gazze'de çocukların yaşam ve sağlık haklarının ihlal edilmesini, Ukrayna'da çocukların hukuka aykırı biçimde nakledilmesini ve Sudan'da çocukları hedef alan saldırıları uluslararası yargı mekanizmalarının etkinliği ve sınırlılıkları çerçevesinde değerlendirdi.

Silahlı Gruplar ve Kimlik: Dr. Öğr. Üyesi Abdirashid Diriye Kalmoy , Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya ve Somali örnekleri üzerinden çocukların silahlı gruplara katılmasına yol açan toplumsal koşulları, şiddet deneyimlerini ve topluma yeniden uyum süreçlerindeki damgalanma sorununu inceledi.

Gazze’de Abluka ve Açlık: Gazze'de gönüllü hekim olarak görev yapan çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, işgalci İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki bölgede yaralanmaların yanı sıra açlık, susuzluk, salgın hastalıklar ve sağlık hizmetlerine erişememenin çocuk ölümlerine yol açtığını aktardı.

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İnanca Duyarlı Psikososyal Destek: Öğr. Gör. Dr. Muhammed Furkan Cinisli , savaş ve tehdit ortamı devam ederken "travma sonrası" kavramından söz etmenin güçlüğüne işaret ederek aile, okul, toplum ve uzman desteğinin yanı sıra inanca duyarlı yaklaşımların önemini vurguladı.

"Savaş Ortamında Çocuklar: Sosyal, Eğitsel ve Uluslararası Boyutlar" başlıklı ikinci oturumda barınma, eğitim hakkı, medya etiği ve uluslararası koruma mekanizmaları tartışıldı:

Güvenli Dönüş Planlaması: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şafak , Suriye'de uzun yıllar kamplarda yaşayan çocukların aileleriyle memleketlerine dönüşünün yeni bir yerinden edilme deneyimine dönüşmemesi için çocukların katılımını esas alan kademeli ve güvenli dönüş planlamasının önemine dikkat çekti.

Eğitim Kurumlarının Hedef Alınması: Doç. Dr. Mehmet Rakipoğlu , Gazze'de eğitim kurumlarının ve eğitimcilerin sistematik biçimde hedef alınması ile Suriye'de savaşın eğitim sisteminde yol açtığı parçalanmayı karşılaştırarak hesap verebilirlik mekanizmalarının işletilmesi, öğretmen istihdamı ve telafi eğitimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Medyada Mahremiyet Sınırı: Doç. Dr. Mehmet Karanfiloğlu , savaş mağduru çocukların medyada temsilini tanıklık ve sorumlu paylaşım ekseninde ele alarak çocukların görüntülerinin bağlamından koparılmasının mahremiyetlerini ve insan onurlarını zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

İnsancıl Hukukun Yetersizliği: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yücel , Gazze'de yaşanan soykırım üzerinden mevcut uluslararası insancıl hukuk yapılarının sivilleri ve özellikle çocukları korumakta yetersiz kaldığını değerlendirerek yeni çözüm arayışlarını tartışmaya açtı.

Sivil toplum kuruluşlarından saha tecrübeleri

"Sivil Toplum Perspektifinden Savaş ve Çocuk: Saha Deneyimleri" başlıklı üçüncü oturumda kriz bölgelerinde faaliyet yürüten kuruluşların temsilcileri konuştu. Yetim Vakfı Başkan Vekili Av. Hüsamettin Orhan, vakfın Gazze ve Suriye başta olmak üzere kriz bölgelerindeki çalışmalarını paylaşırken; İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, ebeveyn kaybı yaşayan ve refakatsiz kalan çocukların korunmasında güvenli barınma, eğitim ve psikososyal desteğin önemine dikkat çekti.

Sudan'daki insani krize odaklanan Umuda Koşanlar Derneği Genel Müdür Yardımcısı Yunus Aracı ve Tadamun Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Younis Ahmed Adam Yahya ise zorunlu yerinden edilme, yetersiz beslenme, sağlık hizmetlerine erişim ve eğitimden kopuş gibi sorunlara karşı yerel kuruluşlarla iş birliğinin hayati rolünü ortaya koydu.

Sempozyumun sonuç bildirgesi okundu