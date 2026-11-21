Bilal Erdoğan'dan gençlere çağrı: İlham alacağımız insanlar bu topraklara göz dikenler olmasın

Anadolu’da Türk-İslam kültürünün önemli şahsiyetlerinden Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba), vefatının 614’üncü yıl dönümünde düzenlenen 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' töreniyle anıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın da katıldığı programda gençlere hitap eden Erdoğan, "İlham alacağımız insanlar bu toprakları bize vatan yapanlar olsun. İlham alacağımız insanlar bu topraklara göz dikenler olmasın" ifadelerini kullandı.