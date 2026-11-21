İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 10 bin Rohingyalının Türkiye’ye yerleştirileceğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 10 bin Rohingyalının Türkiye’ye yerleştirileceğine yönelik iddialar asılsızdır. Kamuoyunun, gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur"
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