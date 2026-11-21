AYM ile TİHEK arasında işbirliği protokolü imzalandı

Anayasa Mahkemesi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu arasında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. AYM Başkanı Kadir Özkaya, "Kurumlarımız arasında geliştirilecek işbirliğinin nihai amacı, yalnızca kurumsal kapasitenin artırılması değil insanımızın hak ve özgürlüklerden daha etkili biçimde yararlanmasının sağlanmasıdır" dedi. TİHEK Başkanı Vasip Şahin, "İnanıyorum ki tesis ettiğimiz bu işbirliği, kurumlarımızın kendi görev ve yetki alanları içerisindeki çalışmalarını destekleyecek, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yönündeki ortak gayretlerimize yeni imkanlar kazandıracaktır" açıklamasında bulundu.