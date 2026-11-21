Protokol, AYM Başkanı Kadir Özkaya ve TİHEK Başkanı Vasip Şahin tarafından imzalandı.

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AYM'den yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolü, Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen programda AYM Başkanı Kadir Özkaya ve TİHEK Başkanı Vasip Şahin tarafından imzalandı.

Program kapsamında ayrıca, iki kurum arasındaki işbirliğinin ilk faaliyeti olarak AYM'de gerçekleştirilen eğitim programına katılan TİHEK uzmanlarına sertifikaları verildi.

AYM Başkanı Özkaya, burada yaptığı konuşmada, insan haklarının korunmasının hukuk devletinin en temel gereklerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu sorumluluğun yalnızca yargı organlarına değil kamu gücünü kullanan bütün makamlara ait olduğunu belirtti.

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Yüksek Mahkeme'nin norm denetimi ve bireysel başvuru yoluyla temel hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir görev üstlendiğine işaret eden Özkaya, AYM'nin verdiği kararların hak ihlallerinin giderilmesinin yanı sıra benzer ihlallerin önlenmesine ve hukuk düzeninin gelişmesine de katkı sağladığını anlattı.

AYM'nin bireysel başvuru kapsamında önemli içtihat ve kurumsal tecrübe birikimi oluşturduğunu aktaran Özkaya, bu birikimin insan haklarının korunması alanında görev yapan diğer kurumlar açısından da önem taşıdığını belirtti.

"İnsan haklarına saygının güçlenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum"

Özkaya, insan haklarının korunmasının süreklilik gerektiren bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Toplumsal hayatın değişmesi, teknolojinin gelişmesi ve yeni hukuki meselelerin ortaya çıkması insan hakları alanında çalışan kurumların da kendilerini sürekli geliştirmelerini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle kurumlarımızın mevcut birikimlerini paylaşmaları, ortak sorunlar üzerinde düşünmeleri ve karşılıklı tecrübelerinden yararlanmaları büyük önem taşımaktadır. Kurumlarımız arasında geliştirilecek işbirliğinin nihai amacı, yalnızca kurumsal kapasitenin artırılması değil insanımızın hak ve özgürlüklerden daha etkili biçimde yararlanmasının sağlanmasıdır. Protokolün kurumlarımız arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmesini, insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalarımıza yeni imkanlar kazandırmasını diliyorum. İşbirliğimizin ülkemizde insan haklarına saygının, eşitlik anlayışının ve hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum."

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"Bütün kurumlar hakkın ve hukukun gözetilmesinden mesuldür"

TİHEK Başkanı Şahin ise temel hak ve özgürlüklerin anayasal ve kanuni güvencelere bağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Adaletin tesisi ve insan haklarının korunmasının sadece yargı makamlarının omuzlarına bırakılmaması gerektiğini belirten Şahin, "Devletin bütün kurumları, kendilerine tevdi edilen görev ve yetkiler çerçevesinde hakkın ve hukukun gözetilmesinden mesuldür. Her bir kurumun bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesi, milletimizin devlete ve adalete duyduğu güvenin muhafazası bakımından büyük önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Protokolle iki kurum arasındaki işbirliğini daha düzenli ve sürekli bir zemine kavuşturmayı amaçladıklarını kaydeden Şahin, "İnanıyorum ki tesis ettiğimiz bu işbirliği, kurumlarımızın kendi görev ve yetki alanları içerisindeki çalışmalarını destekleyecek, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yönündeki ortak gayretlerimize yeni imkanlar kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

Programa, AYM Başkanvekili Basri Bağcı, AYM üyeleri Recai Akyel ve Yılmaz Akçil, AYM Genel Sekreteri Murat Azaklı ve TİHEK üyeleri de katıldı.