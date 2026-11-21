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13 yıllık vize serbestisi sürecinde yeni gelişme

Türkiye'nin Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat hedefi doğrultusunda Avrupa Birliği ile yürüttüğü çalışmalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2013 yılında başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında bugüne kadar 72 kriterden 66'sı yerine getirildi. Sürecin tamamlanması için geriye kalan altı kriter üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, eksik kriterlerin karşılanmasına yönelik hazırlanan taslak çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Bakan Fidan, gerekli düzenlemelerin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine geleceğini ifade etti.

Vizesiz Avrupa için tamamlanması gereken 6 kriter

Avrupa Birliği'nin Türkiye'den yerine getirmesini istediği kriterler arasında güvenlik, adli işbirliği, kişisel verilerin korunması ve yolsuzlukla mücadele gibi başlıklar bulunuyor.

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Vize serbestisi sürecinde tamamlanması beklenen altı kriter şöyle:

Terörle mücadele mevzuatının AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile operasyonel işbirliği anlaşmasının imzalanması.

Suçla bağlantılı konularda tüm AB üyesi ülkelerle adli işbirliğinin geliştirilmesi.

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) tavsiyelerinin hayata geçirilmesi.

Geri Kabul Anlaşması'nın tüm hükümleriyle uygulanması.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın AB standartlarına uygun hale getirilmesi.

AB'den Ankara'ya kriterler için mesaj

Vize serbestisi konusu, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki temaslarda da gündemdeki yerini koruyor.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, ekim ayında Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından gazetecilerle bir araya gelmişti. Görüşmelerinde vize serbestisi konusunu da ele aldıklarını belirten Orav, Türk yetkililerin kalan kriterlerin yerine getirilmesi için en üst düzeyde talimat aldıklarını kendilerine aktardığını söylemişti.

Schengen vizesi görüşmelerinde randevu ve uzun süreli vize talebi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize gündeminin bir diğer önemli başlığı ise Schengen başvurularında yaşanan yoğunluk ve randevu sorunları.

Ankara'da hafta içinde düzenlenen Yerel Schengen İşbirliği (LSC) toplantısında, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri, AB Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yetkilileri bir araya geldi.

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Toplantıda Türkiye tarafı, AB ile ekonomik ve toplumsal alanlarda ulaşılan entegrasyon düzeyine dikkat çekerek vize işlemlerindeki sorunların giderilmesini istedi.

Ayrıca daha önce Schengen vizesi almış ve seyahat geçmişi bulunan kişilere uzun süreli, çok girişli vize verilmesini öngören Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha geniş kapsamda uygulanması talep edildi. Başvuru randevularında yaşanan sıkıntılar da görüşmede gündeme getirildi.

Schengen Bölgesi hangi ülkeleri kapsıyor?

Schengen Bölgesi, üye ülkeler arasında iç sınır kontrollerinin büyük ölçüde kaldırıldığı ortak seyahat alanını ifade ediyor. Bölgeye dahil ülkelerin vatandaşları, belirlenen kurallar çerçevesinde sınır kontrollerine tabi olmadan seyahat edebiliyor. Bölge dışındaki ülke vatandaşlarının ise seyahatleri için Schengen vizesi alması gerekiyor.

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Schengen Bölgesi'nde Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan bulunuyor.

Türkiye'nin kalan altı kriter için hazırladığı düzenlemelerin Meclis sürecine taşınması, vize serbestisi diyaloğunda önümüzdeki dönemin önemli başlıklarından biri olacak.