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Küresel otomotiv pazarındaki zayıflayan talep, uluslararası ticaret engelleri ve Çinli markaların artan rekabeti nedeniyle maliyet baskısı altında kalan Alman otomotiv devi Volkswagen, çalışma koşulları ve ücret politikalarında köklü kesintiler içeren yeni bir tasarruf planını masaya getirdi. Şirket yönetimi, 19 Kasım'da IG Metall sendikasına ilettiği toplu sözleşme teklifinde, Almanya'daki yaklaşık 120 bin çalışan için 2027 ve 2028 yıllarında maaş zammı yapılmamasını talep etti.

2027 VE 2028 YILLARINDA SIFIR ZAM VE EK ÖDEMELERİN İPTALİ

Volkswagen yönetiminin sendikaya sunduğu tasarruf paketinde, çalışanların doğrudan gelir kalemlerini hedef alan iki temel kesinti maddesi öne çıktı:

İki yıl sıfır zam: 2027 ve 2028 yıllarını kapsayan iki yıllık süreçte maaşlarda herhangi bir artışa gidilmemesi teklif edildi.

Ek ödemelerin kaldırılması: Çalışanlara sağlanan ve ortalama aylık ücretin yüzde 27,5'ine denk gelen (alternatif olarak ücretli izin şeklinde kullanılabilen) ek ödeme ile aylık 167 euroluk toplu sözleşme ödeneğinin tamamen iptal edilmesi istendi.

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HAFTALIK 35 SAATLİK ÇALIŞMA DÜZENİ ESNETİLİYOR

Şirket yönetiminin paketindeki bir diğer kritik başlık ise Almanya'da uzun yıllardır standart olarak uygulanan haftalık 35 saatlik çalışma düzeninin esnetilmesi oldu.Buna göre, üretim yoğunluğunun arttığı dönemlerde çalışanların mesai saatleri ilave ücret ödenmeksizin artırılabilecek; üretimin yavaşladığı dönemlerde ise çalışma saatleriyle birlikte maaşlar da aşağı yönlü revize edilebilecek.

IG METALL'DEN SERT TEPKİ: GÖZLER 24 KASIM'DAKİ EMDEN ZİRVESİNDE

Çalışanların gelirlerinde ağır kayıplara yol açacağı gerekçesiyle Volkswagen'in taleplerine sert tepki gösteren IG Metall sendikası, 12 aylık dönem için yüzde 5 oranında ücret artışı talebinde ısrarcı olduğunu duyurdu.2024 yılında 2030'a kadar 35 binden fazla pozisyonun azaltılması konusunda uzlaşan taraflar arasındaki yeni toplu sözleşme görüşmeleri 24 Kasım Salı günü Almanya'nın Emden kentinde başlayacak. Tarafların yıl sonuna kadar ortak bir zeminde buluşamaması halinde, 2027 yılının başından itibaren Volkswagen fabrikalarında geniş çaplı iş bırakma eylemlerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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