TOGG T10F V2 İÇİN 1 MİLYON TL SIFIR FAİZLİ KREDİ

Togg'un fastback modeli T10F için öne çıkan finansman seçeneklerinden biri, V2 donanım paketine yönelik 1 milyon TL tutarındaki kredi imkânı oldu.

Daha önce açıklanan kampanya koşullarında 1 milyon TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla sunuluyordu. Bu ödeme planında aylık taksit yaklaşık 166 bin 667 TL olarak hesaplanıyor.

Daha düşük kredi tutarı kullanmak isteyenler için 800 bin TL'ye 8 ay ve 600 bin TL'ye 12 ay vadeli alternatifler de bulunuyor.

T10F V2 için duyurulan sıfır faizli finansman seçenekleri şöyle:

* 1.000.000 TL kredi: 6 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık yaklaşık 166.667 TL taksit.

* 800.000 TL kredi: 8 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 100.000 TL taksit.

* 600.000 TL kredi: 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 50.000 TL taksit.

Bu ödeme planları, daha önce duyurulan kampanya koşullarına dayanıyor. Kasım 2026'da başvuru yapacakların aynı kredi seçeneklerinin devam edip etmediğini anlaşmalı bankalardan ve Togg'un satış kanallarından kontrol etmesi gerekiyor.