Erzurum'da 2026 yılının ekim ayında trafiğe kaydı yapılan motorlu kara taşıtı sayısı 569 oldu.
Yeni taşıt kayıtları, eylül ayına göre 136, geçen yılın aynı ayına göre ise 277 azaldı.
Taşıtların 331'ini otomobiller oluşturdu
Türkiye genelinde ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 0,44'ü Erzurum'da kaydedildi.
Kentte trafiğe kaydı yapılan 569 taşıtın 331'ini otomobiller oluşturdu.
Aynı dönemde 78 motosiklet, 75 kamyonet, 59 traktör ve 22 kamyonun yanı sıra 3 minibüs ve 1 otobüs trafiğe kaydedildi. Özel amaçlı taşıt kaydı ise gerçekleşmedi.
Eylülde 705, geçen yıl 846 taşıt kaydedildi
Erzurum'da eylül 2026'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 705 olarak kayıtlara geçmişti.
Ekim ayında bir önceki aya göre yeni taşıt kayıtlarında 136 adetlik düşüş yaşandı.
Geçen yılın ekim ayında ise kentte 846 motorlu kara taşıtı trafiğe kaydedilmişti.
Ekim 2026'da yeni taşıt kayıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla 277 azaldı. Erzurum'un Türkiye genelindeki payı da geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 0,47 seviyesinden yüzde 0,44'e geriledi.
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