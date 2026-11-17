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Altın fiyatları, ABD ekonomisinden gelen yüksek enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahinleşen para politikası açıklamalarının ardından yaklaşık 14 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

ABD dolarındaki değer kazancı ve Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin değerli metaller üzerindeki baskıyı artırmasıyla ons altın 3 bin 850 dolar bandına çekilerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti.

Yeni faiz artışı sinyali

Piyasalardaki satış baskısının arkasında, Ekim ayına ilişkin beklentilerin üzerinde açıklanan ABD enflasyon rakamları ve Fed cephesinden gelen açıklamalar yer alıyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Pazartesi günü yaptığı değerlendirmede kademeli ve istikrarlı faiz artışlarını desteklediğini vurgularken, enflasyon baskılarının yoğunlaşması halinde daha yüksek oranlı artışların da gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

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Mevcut piyasa fiyatlamaları, önümüzdeki ay 25 baz puanlık faiz artışına yüzde 95'in üzerinde olasılık tanırken, kalan ihtimaller 50 baz puanlık daha sert bir artışa işaret ediyor. Yatırımcılar, para politikasının seyrine dair net sinyaller almak için hafta boyunca Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları ve Çarşamba günü yayımlanacak Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarını yakından izliyor.

Fiyatlarda "Nvidia şoku" etkisi

Altındaki geri çekilmede sadece makroekonomik veriler değil, küresel borsalardaki teknoloji satışları da rol oynuyor. Özellikle yapay zekâ yatırımlarına dair endişelerle Nvidia’nın piyasa değerinde ekim başından bu yana yaşanan milyarlarca dolarlık erime, ABD borsalarında teknoloji öncülüğünde satışları tetikledi. Bu durum, küresel yatırımcıların nakit ihtiyacını artırarak altın varlıklarında da çözülmeye yol açtı.

Analistler, 3.800 dolar seviyesinin kısa vadede kritik bir psikolojik eşik olarak izlendiğini belirtirken; merkez bankalarının uzun vadeli alım iştahının piyasayı desteklemeye devam ettiğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar şimdi gözlerini bu hafta, para politikasının yönüne ilişkin ipuçları verecek olan kritik verilere ve Fed tutanaklarına çevirmiş durumda.

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Gram ve Ons altında güncel fiyatlar

Küresel gelişmelerin gölgesinde altın piyasasında gün içi işlem rakamları şu şekilde şekillendi:

Ons Altın: Güne 3 bin 851 dolardan başlayan ons altın, gün içerisinde en düşük 3 bin 843 dolar, en yüksek ise 3 bin 880 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu sıralar 3 bin 868 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram Altın: Yurt içinde güne 6 bin 238 liradan giriş yapan gram altın, gün içinde en düşük 6 bin 230 lirayı, en yüksek ise 6 bin 288 lirayı test etti. Gram altın anlık olarak 6 bin 271 liradan alıcı buluyor.

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