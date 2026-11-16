ABD'de bir haftada üçüncü kriz: Bu kez bankacılık sistemi çöktü

ABD'de peş peşe kesintiler yaşanıyor, bu kez bankacılık devleri etkilendi.

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Associated Press'in haberine göre, ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo müşterileri, çevrim içi bankacılık hizmetlerine erişimde sorunlarla karşılaştı. Kesintilere ilişkin Downdetector üzerinden çok sayıda kullanıcı bildirimi yapıldı.

AP'de yer alan "Ülkenin en büyük bankalarından bazılarının müşterileri, çevrim içi hesaplarına erişmekte sorun yaşadıklarını bildiriyor." başlıklı haber.

Müşteriler hesaplarına erişemiyor

Bankacılık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı müşteriler mobil uygulamalara ve internet bankacılığı sistemlerine giriş yapamadıklarını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise hesap bakiyelerinin görüntülenmediğini aktardı.

JPMorgan Chase müşterilerinin bir kısmına, bazı hizmetlerin geçici olarak kullanılamadığı ve sorun giderilene kadar yeniden denenmesi gerektiği yönünde uyarılar gösterildi.

Kesintilerin kaç müşteriyi etkilediğine ve bankacılık sistemlerinde yaşanan sorunların kaynağına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca bankalardaki erişim sorunlarının diğer teknik arızalarla bağlantılı olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Bir haftada üçüncü kriz: Önce Microsoft, ardından FAA'da arıza yaşandı

ABD'de bankacılık sistemlerini etkileyen gelişme, son günlerde yaşanan iki büyük teknik aksaklığın ardından geldi.

Microsoft'un hizmetlerinde yaşanan küresel kesinti nedeniyle Outlook, Teams ve Copilot başta olmak üzere çok sayıda hizmette erişim sorunları meydana gelmişti. Şirket, kesintinin bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalması ve diğer sistemlerde oluşan yoğunluktan kaynaklandığını açıklamıştı.

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13 Kasım'da ise Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) iletişim altyapısında yaşanan teknik sorun nedeniyle ABD genelinde uçuşlar durdurulmuştu. Dört saatten uzun süren uygulama kapsamında binlerce uçuş iptal edilirken, FAA arızanın iletişim sistemindeki veri yoğunluğu ve ağ istikrarsızlığından kaynaklandığını bildirmişti.

FAA, sistemin yeniden çalışır hale getirilmesinin ardından uçuşların kademeli olarak normale döndüğünü duyurmuştu.

Microsoft ve FAA, yaşanan iki ayrı kesinti arasında bağlantı olduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmadığını açıklamıştı.

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