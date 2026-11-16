ABD'de bir haftada üçüncü kriz: Bu kez bankacılık sistemi çöktü

Associated Press'in haberine göre, ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo müşterileri, çevrim içi bankacılık hizmetlerine erişimde sorunlarla karşılaştı. Kesintilere ilişkin Downdetector üzerinden çok sayıda kullanıcı bildirimi yapıldı.
Müşteriler hesaplarına erişemiyor
Bankacılık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı müşteriler mobil uygulamalara ve internet bankacılığı sistemlerine giriş yapamadıklarını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise hesap bakiyelerinin görüntülenmediğini aktardı.
Ayrıca bankalardaki erişim sorunlarının diğer teknik arızalarla bağlantılı olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Bir haftada üçüncü kriz: Önce Microsoft, ardından FAA'da arıza yaşandı
ABD'de bankacılık sistemlerini etkileyen gelişme, son günlerde yaşanan iki büyük teknik aksaklığın ardından geldi.
Microsoft'un hizmetlerinde yaşanan küresel kesinti nedeniyle Outlook, Teams ve Copilot başta olmak üzere çok sayıda hizmette erişim sorunları meydana gelmişti. Şirket, kesintinin bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalması ve diğer sistemlerde oluşan yoğunluktan kaynaklandığını açıklamıştı.
13 Kasım'da ise Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) iletişim altyapısında yaşanan teknik sorun nedeniyle ABD genelinde uçuşlar durdurulmuştu. Dört saatten uzun süren uygulama kapsamında binlerce uçuş iptal edilirken, FAA arızanın iletişim sistemindeki veri yoğunluğu ve ağ istikrarsızlığından kaynaklandığını bildirmişti.
FAA, sistemin yeniden çalışır hale getirilmesinin ardından uçuşların kademeli olarak normale döndüğünü duyurmuştu.
Microsoft ve FAA, yaşanan iki ayrı kesinti arasında bağlantı olduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmadığını açıklamıştı.
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