ABD’de uçuş kaosu sürüyor: Binlerce sefer iptal edildi, aksaklıklar perişan ettirdi

ABD genelinde sivil havacılıkta yaşanan aksaklıklar üçüncü gününde devam ediyor. Dünya genelindeki uçuş verilerinin takip edildiği FlightAware platformunda yer alan bilgilere göre, ülkede bugün bin 600’den fazla sefer iptal edilirken, yaklaşık 3 bin 600 sefer ertelendi. Böylece 5 bin 200’den fazla sefer devam eden aksaklıklardan etkilendi.
"Muhtemelen yarın itibarıyla bütün faaliyetler normale dönecek"
Duffy, Arkansas eyaletinin El Dorado kentindeki bir FAA tesisindeki yönlendirici cihazın değiştirilmesinin Teksas eyaletinin Amarillo kentinde kısa süre önce yenilenen başka bir cihazda sorun yaşanmasına neden olduğunu belirtti. Söz konusu cihazın diğer hava trafik kontrol merkezlerindeki yönlendiricilere aşırı veri göndererek sistemleri yük altında bıraktığını aktaran Bakan Duffy, daha önce binlerce kez sorunsuz gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında bu sorunun neden ortaya çıktığının henüz belirlenemediğini ifade etti.
Bakan Duffy, FAA’nın yüklenici firmasını sorumlu tutmuştu
Bakan Duffy, dün FAA Başkanı Bryan Bedford ile yaptığı ortak açıklamada, yaşananlardan FAA’nın iletişim altyapısını işleten yüklenici şirket L3Harris Technologies’i sorumlu tutmuştu.
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