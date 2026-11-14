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ABD'de uçuş krizi sürüyor: Binlerce sefer iptal edildi, normale dönüş için tarih verildi

22:17, 14/11/2026, Cumartesi
AA
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ABD'de uçuşların durdurulması kararının ardından hava ulaşımındaki aksamalar sürüyor.

ABD'de hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ülke genelinde uçuşların 4 saatten fazla durdurulması sonrasında operasyonlar normale dönerken, hava ulaşımını etkileyen gecikme ve iptaller devam ediyor. Hava yolu şirketleri seferlerini normale döndürmek için çalışmalarını sürdürürken, ülke genelinde bugün 4 ila 5 bin uçuşun iptal edilmesi öngörülüyor.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) 13 Kasım'da ülke genelinde uçuşları durdurmasının ardından yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenledi.

Durdurma kararı alındığında havada olan 3 bin 500 uçağın güvenli bir şekilde yere indiğini kaydeden Duffy, "Tam kapasiteyle yeniden faaliyetteyiz." dedi.

Duffy, yaşanan iletişim sorununun yalnızca eski ekipmanlardan kaynaklanmadığını, telekomünikasyon sisteminin de oldukça eski olduğunu belirtti.

Bir yüklenici firmanın rutin bakım çalışmalarını yürüttüğünü ve eski bakır kablolar üzerinden işleyen telekomünikasyon hatlarının fiber optik altyapıya geçirildiğine işaret eden Duffy, yaşanan sorunun yönlendirici ekipmandan mı yoksa yüklenici firmanın yetersizliğinden mi kaynaklandığını henüz tespit edemediklerini söyledi.
Duffy, iletişim hatlarına bir siber saldırı olup olmadığına yönelik de
"Yürütülen çalışmaları izole etmeyi başardığımızda tüm sistemlerimiz yeniden devreye girdi, dolayısıyla bunun bir siber saldırı olduğuna inanmıyoruz. Söz konusu olan, günün gerekliliklerini karşılayamayan bir FAA sistemiydi."
ifadelerini kullandı.

İletişim altyapısı, kontrol kuleleri gibi alanlarda sistemleri modernize etmek adına yaptıkları çalışmalara değinen Duffy, Kongre'yi en ileri teknolojiye sahip hava trafik kontrol sistemleri için harekete geçmeye çağırdı.

Duffy,
"Eğer sistemlerimizi değiştirmeye başlamayacaksak, daha ne kadar bekleyeceğiz? Bence bu, Kongre'nin konunun üzerine daha ciddiyetle eğilmesi gerektiğine dair bir işaret."
dedi.

Uçuşların pazar günü tamamen normale dönmesi bekleniyor

Federal Havacılık İdaresi (FAA) Yöneticisi Bryan Bedford da dün tedbir amacıyla yerel saatle 15.45 (TSİ 23.45) civarında uçuşları durdurma kararı aldıklarını anımsattı.
Bedford,
"Bunu yapmamızın nedeni, sistemdeki istikrarsızlığın kök nedenine dair analiz çalışmalarımız sürerken, sistem üzerindeki baskıyı azaltmak, uçakları yerde tutarak hava sahasındaki karmaşıklığı ve stresi hafifletmenin faydalı olacağını düşünmemizdi. Bunun doğru bir karar olduğuna inanıyoruz ve arkasındayız."
ifadelerine yer verdi.

Cuma günü için planlanan 50 bin uçuşun yaklaşık 30 bininin uçuşları durdurma kararı alındığında tamamlandığını veya havada olduğunu belirterek, kalan 20 bin uçuşun da 8 bininin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bedford, gerçekleştirilemeyen 12 bin uçuşun yaklaşık 9 bininin ticari uçuş olduğuna işaret ederek, "Bu sabah itibarıyla sistem stabil durumda ve hava yolu ortaklarımız operasyonel toparlanma süreci üzerinde çalışıyorlar." diye konuştu.

Aksamalar nedeniyle şu anda olmaları gereken yerlerde bulunmayan uçuş ekiplerinin, kendi uçuş programlarına yeniden dahil olabilecekleri noktalara ulaşmaları gerektiğini vurgulayan Bedford, şunları kaydetti:

"Bugün planlanan 41 bin uçuştan yaklaşık 4 ila 5 bininin iptal edileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bugün hala gecikmeler ve iptaller yaşanacak, ancak bu süreç, yarın tam bir toparlanma sağlamamıza zemin hazırlayacak. Hava yolu ortaklarımızdan aldığımız bilgilere göre, pazar günü mesai bitimine kadar uçuş programlarının tamamen normale döneceğine inanıyorlar."

Hava yolu şirketleri sefer programlarını yeniden düzenliyor

FAA'nın 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından bu yana ülke genelinde uyguladığı en uzun süreli uçuş durdurma kararını kaldırmasının ardından, hava yolu şirketleri seferlerini normale döndürmek için çalışmalarını sürdürürken hava ulaşımındaki aksamalar bugün de devam etti.

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla bugün 4 binden fazla uçuş iptal edildi, 3 binden fazla uçuşta gecikme yaşandı.

Binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalırken, hava yolu şirketleri aksamaların sürebileceği uyarısında bulundu. Şirketler, acil seyahat ihtiyacı olmayan yolculara uçuşlarını ertelemeyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines'ın açıklamasında, yolcular ve çalışanlar üzerindeki etkiyi sınırlamak için gerekli tüm adımların atılmasına rağmen ulusal hava sahası sisteminde yaşanan büyük aksaklığın etkilerinin bugün de süreceği, ilave gecikme ve iptallerin yaşanabileceği belirtildi.

Delta Air Lines'ın açıklamasında, operasyonları normale döndürme çalışmalarının sürdüğü vurgulanarak, seyahat planlarında esneklik bulunan yolculara uçuşlarını 16 Kasım Pazartesi veya daha sonraki bir tarihe almaları tavsiye edildi.

United Airlines'ın açıklamasında ise uçuş programını yeniden düzene sokma çalışmalarının sürdüğü, bu hafta sonu uçuşların büyük bölümünün normal şekilde gerçekleştirildiği ancak uçak ve mürettebatın yeniden konumlandırılması nedeniyle bazı uçuşlarda gecikme ve iptallerin devam edeceği bildirildi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonların cumartesi sabahı yavaş yavaş normale döndüğünü belirtti.

Aksamalar 4 saatten fazla süren uçuş durdurma kararının ardından yaşandı

Hava ulaşımındaki aksamalar, FAA'nın dün ülke genelinde 4 saatten fazla süreyle uyguladığı uçuş durdurma kararının ardından yaşandı.

FAA, 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "FAA, tüm Hava Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullanmıştı.

FAA'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığı bildirilmişti. Açıklamada, tedbir amacıyla tüm uçuşların durdurulduğu belirtilmişti.

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, dün ABD'de 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, binden fazla uçuş iptal edilmişti.

Ulaştırma Bakanı Duffy, Kongreden 50 milyar dolarlık kaynak talep etmişti

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, dün konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, sorunun ABD'nin eskiyen altyapısından kaynaklandığını savunmuştu. Duffy, ülkenin hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için Kongreden 50 milyar dolarlık kaynak sağlanması çağrısında bulunmuştu.

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise şu ana kadar herhangi bir siber saldırı bulgusuna rastlanmadığını belirterek, ekiplerin konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetmişti.


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Başlıklar :FAAFederal Havacılık İdaresiUçuşHavacılık
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ABD'de uçuş krizi sürüyor: Binlerce sefer iptal edildi, normale dönüş için tarih verildi
ABD'de uçuşların durdurulması kararının ardından hava ulaşımındaki aksamalar sürüyor.
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