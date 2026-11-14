AIPAC'ın adamına karşı liderlik yarışında

Başkan Donald Trump başkanlığı döneminde Demokrat grup içindeki süreci yönetme biçimine yönelik eleştiriler nedeniyle, Ocak ayında başlayacak yeni dönemde Senato Çoğunluk Lideri olarak, İsrail lobisi AIPAC'tan destek aldığı belirtilen, Chuck Schumer’in görevini sürdürmesine karşı muhalefet artarken, Van Hollen’a Senato çoğunluk liderliği yarışında destek çağrılar da çoğalıyor. Michigan'dan ABD Senatosu'na seçilen Abdul El-Sayed, Senato'da çoğunluk lideri olarak Schumer'i desteklemeyeceğini belirtti ve Van Hollen'ın aday olma kararını memnuniyetle karşıladı. Van Hollen, Washington'ın İsrail ile ilişkisine defalarca karşı çıkmış ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu "sürekli yalan söyleyen biri" olarak nitelendirmişti. Van Hollen, ADB-İsrail’in İran’a yönelik başlattıkları savaşa karşı da çıkmıştı.

Reklam Reklam

Dünya

Yahudi lobisi Hegseth’i kurtardı

Dünya

ABD’de Siyonistlere isyan

Dünya

Vance ve Trump Jr.'dan katil Netanyahu’ya şok: 'İsrail ile ilişkiler derhal değişmeli'