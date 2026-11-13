Trump’ın Malikanesi Mar-a-Lago'da skandal gala: Müslümanların kültürel değerleriyle alay edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’da düzenlenen 2026 Yurttaş Gazeteciliği Ödülleri Galası'nda sergilenen bir gösteri büyük tepki çekti. Peçe, abaya ve kefiye giyen kişilerin sahne aldığı skandal gösteride Müslümanların dini ve kültürel kimlikleriyle alay edilirken, görüntüler sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda sert kınamalara neden oldu.