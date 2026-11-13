ABD'de 5 büyük teknoloji şirketi hakkında, geliştirdikleri yapay zeka temelli teknolojilerin insanlık için ciddi riskler oluşturduğu ve yeterince kontrol edilemediği iddiasıyla dava açıldı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Alliance for Secure AI öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları, teknoloji devleri
Anthropic, Google, Meta, OpenAI ve SpaceX Super Intelligence'akarşı dava açtı.
Yapay zeka sistemlerine ilişkin iddialar
Davacılar, şirketlerin yapay zeka sistemlerinin kontrol edilemediğini bilmelerine karşın daha güçlü modeller geliştirmeyi sürdürdüğünü öne sürdü.
Davacıların şirketlerden istediği, bu çalışmaların durdurulması oldu.
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