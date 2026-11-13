13/11/2026, Cuma20:32
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
38

Bildirimler

Duruşmada tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alındı: 'Yargılayacağım' çıkışından geri adım attı13 Kasım 2026 19:57 CumaSON DAKİKA
Bakan Gürlek duyurdu: Üç faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı, 76 dosyada 83 cinayet faili meçhul olmaktan çıkarıldı13 Kasım 2026 18:54 CumaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiklerini, savunma sanayi başlığındaki işbirliğinin de artarak süreceğini ifade etti13 Kasım 2026 18:44 CumaSON DAKİKA
Çanakkale Boğazı'nda lodos alarmı: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu13 Kasım 2026 18:34 CumaSON DAKİKA
Türkiye ile Katar arasında ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarında beş anlaşma imzalandı13 Kasım 2026 18:32 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Duruşmada tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alındı: 'Yargılayacağım' çıkışından geri adım attıBakan Gürlek duyurdu: Üç faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı, 76 dosyada 83 cinayet faili meçhul olmaktan çıkarıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiklerini, savunma sanayi başlığındaki işbirliğinin de artarak süreceğini ifade ettiÇanakkale Boğazı'nda lodos alarmı: Gemi trafiği çift yönlü durdurulduTürkiye ile Katar arasında ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarında beş anlaşma imzalandı

Merz'den Trump'a Putin görüşmesi öncesi çağrı: Lütfen sürprizler olmasın

19:43, 13/11/2026, Cuma
IHAAFPAFP
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Almanya Başbakanı, Trump’a Putin görüşmesi öncesinde Ukrayna konusunda sürpriz yapmama çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Dublin'deki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Trump'ın gelecek hafta Çin'de Putin ile yapması beklenen görüşme öncesinde ABD'ye seslenerek, "Lütfen sürprizler olmasın. Avrupa ve Ukrayna takımının bir parçası olarak kalmaya devam edin" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ı gelecek hafta Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapması beklenen Ukrayna görüşmelerinde sürpriz yapmamaya çağırdı.

13 Kasım 2026 tarihli Dublin görüntülerinde, 0.05-0.11 arasında Merz'in basın toplantısına gelişi, 0.11-0.17 arasında konuşması, 0.17-0.22 arasında orta planda konuşması ve 0.22-0.27 arasındaki 4. görüntüde toplantı sonrası ayrılışı yer aldı; 10. saniyede de Merz'in gelişi görüntülendi.

Merz, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 27 ülkenin katılımıyla düzenlenen 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zirve boyunca yaptığı görüşmelerde, Ukrayna'nın tüm Avrupa ülkelerince desteklenmesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mali bütçesinde bu desteğe yer verilmesi gerektiği yönündeki duruşu nedeniyle geniş destek aldığını söyledi.

Dublin'de "ikinci bir Anchorage anı" endişesi

Trump'ın gelecek hafta Çin'de Putin ile Ukrayna konusunu görüşmeyi planladığını hatırlatan Merz, geçtiğimiz yıl Alaska'nın Anchorage kentinde Trump ile Putin'in doğrudan görüşme gerçekleştirmesine değindi.

Merz, şu ifadeleri kullandı: "Dublin’de bazıları bunun tabiri caizse, ‘ikinci bir Anchorage anı’ olabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle, ABD’ye mesajımızı çok açık bir şekilde yinelemek istiyorum. Lütfen, sürprizlere yer vermeyin, sürpriz olmasın. Avrupa ve Ukrayna takımının bir parçası olarak kalmaya devam edin ve Ukrayna’da gerçek bir barış için birlikte çalışalım. Bu bizim hedefimiz ve buna bağlı kalmaya devam ediyoruz"

Görüntü kaydının 5. bölümünde bu açıklama 0.28-1.06 arasında 38 saniye boyunca yer aldı.

Muhtemel barış görüşmelerinde AB'nin nasıl temsil edileceğine ilişkin görüşmelerin süreceğini ifade eden Merz, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu E3 formatının uygun olduğunu yineledi. Merz, "Avrupa hem mali hem de askeri olarak Ukrayna’nın hayati destekçisidir. Bu sorumluluğu dayanışma içinde paylaşmaya devam etmemiz gerektiğini defalarca vurguladım. Sonuçta bu, hepimizin güvenliğiyle ilgili. Bu nedenle herkes adil bir şekilde katkıda bulunmalıdır" görüşünü tekrar etti.

IHAALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ, İRLANDA'NIN BAŞKENTİ DUBLİN'DE DÜZENLENEN 9. AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Somut barış görüşmeleri planlanıyor

Merz, Avrupa'nın da katılımıyla somut barış görüşmelerinin gelecek haftalarda yapılmasının planlandığını söyledi.

Merz, "Ukrayna’yı desteklemek tüm Avrupalıların çıkarınadır ve bu nedenle herkesin katılımı gereklidir. Barış görüşmeleri konusunda bazı ilerlemeler kaydedildi. Bu konuda çok çalıştık. Danışmanlarımız, ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştüler ve onlar da bize Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşme hakkında bilgi verdiler. İlk kez, Avrupa temsilcilerinin de katılımıyla somut barış görüşmelerinin gelecek haftalarda yapılması planlanıyor. Avrupa olmadan Avrupa hakkında görüşmeler ve Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında görüşmeler olmaz. Bu görüşmeler muhtemelen bu hafta Abu Dabi’de bulunan Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşecek. Almanya’nın katılımı kesin ve bu çok açık. Elbette, orada ortak Avrupa çıkarlarımızı temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü kaydının 6. bölümünde bu açıklama 1.07-1.33 arasında 26 saniye sürdü.

Moskova ile müzakereye hazırız

Almanya Başbakanı, Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'nın barış sonrasındaki güvenlik garantileri konusunda da konuştu.

Merz, "Avrupa’nın güvenliği öncelikle güçlü, birleşik ve Avrupa merkezli bir NATO tarafından güvence altına alınmaya devam edecektir. Yaklaşan görüşmeler şu çok önemli soruya odaklanmalıdır: Barış anlaşmasından sonra Ukrayna’nın güvenliği hangi çerçevede garanti altına alınacaktır? Ancak öncelikle bu barışı sağlamamız gerekiyor. Bunun için Moskova’nın oyalama taktiklerine son vermesi şarttır. Moskova ile müzakereye hazırız. Ancak bu müzakereler güçlü bir konumdan yürütülmelidir. Bunun ön şartı, Ukrayna’nın gelecekte kendini başarıyla savunabilecek durumda kalmasıdır" dedi.

Görüntü kaydının 7. bölümünde bu açıklama 1.34-1.58 arasında 24 saniye sürdü.

Gönüllüler Koalisyonu Berlin'de toplanacak

Merz, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonu'nun gelecek hafta yapılacak toplantısına Berlin'in ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Merz, "Koalisyondan 20’den fazla devlet ve hükümet başkanıyla Berlin’de bir araya geleceğiz. İki şeyi başarmak istiyoruz: Birincisi, Ukrayna’nın gelecek yıl, yani 2027 için savunma finansmanı. İkincisi ise yaklaşan barış görüşmeleri konusunda ortak bir pozisyon" dedi.


Dünya
Almanya'dan Ukrayna'ya 200 milyon avroluk yardım
Dünya
Rusya-Ukrayna görüşmelerinin sonraki turuna Avrupalılar da katılacak
Dünya
Trump’ın Malikanesi Mar-a-Lago'da skandal gala: Müslümanların kültürel değerleriyle alay edildi

Başlıklar :friedrich merzdonald trumpvladimir putinavrupa siyasi topluluğu zirvesi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Merz'den Trump'a Putin görüşmesi öncesi çağrı: Lütfen sürprizler olmasın
Almanya Başbakanı, Trump’a Putin görüşmesi öncesinde Ukrayna konusunda sürpriz yapmama çağrısında bulundu.
ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ, İRLANDA'NIN BAŞKENTİ DUBLİN'DE DÜZENLENEN 9. AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.
1/2
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet