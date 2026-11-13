Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ı gelecek hafta Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapması beklenen Ukrayna görüşmelerinde sürpriz yapmamaya çağırdı.

13 Kasım 2026 tarihli Dublin görüntülerinde, 0.05-0.11 arasında Merz'in basın toplantısına gelişi, 0.11-0.17 arasında konuşması, 0.17-0.22 arasında orta planda konuşması ve 0.22-0.27 arasındaki 4. görüntüde toplantı sonrası ayrılışı yer aldı; 10. saniyede de Merz'in gelişi görüntülendi.

Merz, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 27 ülkenin katılımıyla düzenlenen 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zirve boyunca yaptığı görüşmelerde, Ukrayna'nın tüm Avrupa ülkelerince desteklenmesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mali bütçesinde bu desteğe yer verilmesi gerektiği yönündeki duruşu nedeniyle geniş destek aldığını söyledi.

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Dublin'de "ikinci bir Anchorage anı" endişesi

Trump'ın gelecek hafta Çin'de Putin ile Ukrayna konusunu görüşmeyi planladığını hatırlatan Merz, geçtiğimiz yıl Alaska'nın Anchorage kentinde Trump ile Putin'in doğrudan görüşme gerçekleştirmesine değindi.

Merz, şu ifadeleri kullandı: "Dublin’de bazıları bunun tabiri caizse, ‘ikinci bir Anchorage anı’ olabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle, ABD’ye mesajımızı çok açık bir şekilde yinelemek istiyorum. Lütfen, sürprizlere yer vermeyin, sürpriz olmasın. Avrupa ve Ukrayna takımının bir parçası olarak kalmaya devam edin ve Ukrayna’da gerçek bir barış için birlikte çalışalım. Bu bizim hedefimiz ve buna bağlı kalmaya devam ediyoruz"

Görüntü kaydının 5. bölümünde bu açıklama 0.28-1.06 arasında 38 saniye boyunca yer aldı.

Muhtemel barış görüşmelerinde AB'nin nasıl temsil edileceğine ilişkin görüşmelerin süreceğini ifade eden Merz, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu E3 formatının uygun olduğunu yineledi. Merz, "Avrupa hem mali hem de askeri olarak Ukrayna’nın hayati destekçisidir. Bu sorumluluğu dayanışma içinde paylaşmaya devam etmemiz gerektiğini defalarca vurguladım. Sonuçta bu, hepimizin güvenliğiyle ilgili. Bu nedenle herkes adil bir şekilde katkıda bulunmalıdır" görüşünü tekrar etti.

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IHA ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ, İRLANDA'NIN BAŞKENTİ DUBLİN'DE DÜZENLENEN 9. AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Somut barış görüşmeleri planlanıyor

Merz, Avrupa'nın da katılımıyla somut barış görüşmelerinin gelecek haftalarda yapılmasının planlandığını söyledi.

Merz, "Ukrayna’yı desteklemek tüm Avrupalıların çıkarınadır ve bu nedenle herkesin katılımı gereklidir. Barış görüşmeleri konusunda bazı ilerlemeler kaydedildi. Bu konuda çok çalıştık. Danışmanlarımız, ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştüler ve onlar da bize Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşme hakkında bilgi verdiler. İlk kez, Avrupa temsilcilerinin de katılımıyla somut barış görüşmelerinin gelecek haftalarda yapılması planlanıyor. Avrupa olmadan Avrupa hakkında görüşmeler ve Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında görüşmeler olmaz. Bu görüşmeler muhtemelen bu hafta Abu Dabi’de bulunan Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşecek. Almanya’nın katılımı kesin ve bu çok açık. Elbette, orada ortak Avrupa çıkarlarımızı temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü kaydının 6. bölümünde bu açıklama 1.07-1.33 arasında 26 saniye sürdü.

Moskova ile müzakereye hazırız

Almanya Başbakanı, Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'nın barış sonrasındaki güvenlik garantileri konusunda da konuştu.

Merz, "Avrupa’nın güvenliği öncelikle güçlü, birleşik ve Avrupa merkezli bir NATO tarafından güvence altına alınmaya devam edecektir. Yaklaşan görüşmeler şu çok önemli soruya odaklanmalıdır: Barış anlaşmasından sonra Ukrayna’nın güvenliği hangi çerçevede garanti altına alınacaktır? Ancak öncelikle bu barışı sağlamamız gerekiyor. Bunun için Moskova’nın oyalama taktiklerine son vermesi şarttır. Moskova ile müzakereye hazırız. Ancak bu müzakereler güçlü bir konumdan yürütülmelidir. Bunun ön şartı, Ukrayna’nın gelecekte kendini başarıyla savunabilecek durumda kalmasıdır" dedi.

Görüntü kaydının 7. bölümünde bu açıklama 1.34-1.58 arasında 24 saniye sürdü.

Gönüllüler Koalisyonu Berlin'de toplanacak

Merz, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonu'nun gelecek hafta yapılacak toplantısına Berlin'in ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Merz, "Koalisyondan 20’den fazla devlet ve hükümet başkanıyla Berlin’de bir araya geleceğiz. İki şeyi başarmak istiyoruz: Birincisi, Ukrayna’nın gelecek yıl, yani 2027 için savunma finansmanı. İkincisi ise yaklaşan barış görüşmeleri konusunda ortak bir pozisyon" dedi.

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