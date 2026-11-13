Günü Ukrayna, Almanya, İtalya, AB, Fransa, İrlanda ve Polonya'dan Ulusal Güvenlik Danışmanlarıyla istişare ederek tamamladıklarını kaydeden Kushner, uzun aylar süren görüşmelerin ardından doğrudan müzakerelere yeniden başlamak için muazzam bir çalışma yapıldığını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yapılan görüşmelerin ardından, iki tarafın Avrupalıları müzakerelere dahil etme konusunda anlaştığını bildirdi.

Trump'ın Barış Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Kushner, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan son görüşmelerin ardından Abu Dabi'den Moskova'ya geçti. Putin'le görüşen ABD'li müzakereciler, gece saatlerinde İrlanda'nın başkenti Dublin'e ulaştı. Witkoff ve Kushner, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Dublin'de bulunan Zelenskiy ile bir araya geldi.

Avrupalı ortakların katılımı

Kushner, görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya ve Ukrayna, görüşmelerin bir sonraki turuna Avrupalıları dahil etme konusunda anlaştı" dedi.

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Kushner, üç günlük yoğun diplomasi çabalarının sona erdiğini belirterek, "Bugün, Rusya ve Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmeyi amaçlayan 3 günlük yoğun diplomasi çabaları sona erdi." ifadelerini kullandı. Abu Dabi'de Rus ve Ukrayna heyetleriyle ayrıntılı üçlü görüşmeler yaptıklarını, ardından Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya ve Zelenskiy ile görüşmek üzere Dublin'e gittiklerini aktardı.

Günü Ukrayna, Almanya, İtalya, AB, Fransa, İrlanda ve Polonya'dan Ulusal Güvenlik Danışmanlarıyla istişare ederek tamamladıklarını kaydeden Kushner, uzun aylar süren görüşmelerin ardından doğrudan müzakerelere yeniden başlamak için muazzam bir çalışma yapıldığını söyledi. Tarafların endişelerini anlamada, muhtemel çözümleri belirlemede ve ileriye dönük bir yol haritası oluşturmada önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Güvenlik düzenlemeleri

Avrupalı ortakların bir sonraki görüşme turuna dahil edilmesinin, Ukrayna ve Rusya arasındaki toprak sorunlarının yanı sıra savaş sonrası Avrupa'nın daha geniş kapsamlı güvenlik düzenlemelerinin ele alınmasına imkan tanıyacağını belirten Kushner, "Her iki taraf da bir sonraki görüşme turunu Avrupalı ortaklarımızı da kapsayacak şekilde genişletme konusunda anlaştı." dedi.

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Kushner, kalıcı bir barış için gerekli şartları da şöyle sıraladı: "Çatışmalara kalıcı bir son vermek için güvenilir güvenlik garantileri, çatışma önleme mekanizmaları ve gelecekteki çatışma riskini azaltacak karşılıklı gerilimi azaltma taahhütleri gerekmektedir".

Ukrayna'nın güvenlik endişeleri giderilmeden daha geniş kapsamlı hiçbir Avrupa güvenlik düzenlemesinin sonuçlandırılmayacağını yeniden teyit ettiklerini belirten Kushner, birbiriyle bağlantılı konuları paralel olarak görüşmeye başlayacaklarını söyledi. İnsani tedbirler dışında, kapsamlı bir anlaşmaya varılana kadar hiçbir şeyin kesinleşmeyeceği anlayışıyla hareket edeceklerini kaydetti.

Beklenen esir takası

Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleştirilmesi beklenen yeni esir takasına da değinen Kushner, "Ayrıca savaşın en büyük esir takası olacak ve binlerce insanı aileleriyle yeniden bir araya getirebilecek bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaşın birçok insanın hayatını mahvettiğini belirten Kushner, her iki tarafın da bu önemli adımı tamamlamak için gerekli iyi niyeti ve ciddiyeti göstereceğini umduğunu söyledi. Donald Trump'ın bu korkunç savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu vurgulayan Kushner, önemli farklılıkların sürdüğünü ancak kaydedilen ilerlemenin kendilerini cesaretlendirdiğini aktardı.

Kushner, çatışmaları sona erdirecek ve kalıcı barışın, egemen, güvenli ve müreffeh bir Ukrayna'nın yanı sıra daha istikrarlı bir Avrupa'nın temellerini oluşturacak bir atılımı bulmak için gerekli her türlü zorlu diplomatik çalışmayı üstleneceklerini belirtti.

Zelenski: Engellerin kaldırılması önemli

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Witkoff ve Kushner ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupalıların bir sonraki barış görüşmelerine dahil edilmesi kararını memnuniyetle karşıladı. Zelenskiy, gündemde ateşkes ve çatışmanın azaltılmasına yönelik adımların yer almasını umduğunu vurguladı.

Zelenskiy, "Her şeyin önündeki engellerin kaldırılması önemli. Gerginliğin azaltılması, bir tür ateşkes konusunda bir gündem üzerinde çalışmaya karar verdik. Umarım böyle bir gündemimiz olur. Evet, bu önemli" diye konuştu.