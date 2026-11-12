İtalya'da okullara bomba ihbarı

Roma'daki okullardan biri, velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında ülke genelinde yapılan bomba ihbarının ardından tüm öğrencilerin güvenli bir alana götürüldüğünü bildirdi.

Avrupa genelinde hava ulaşımı, medya kuruluşları ve süpermarketleri hedef alan sahte ihbar dalgası eğitim kurumlarına da sıçradı. İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, bomba ihbarlarından etkilenen okulların sayısının artabileceğini söyledi.

Roma'daki okullardan biri, velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında ülke genelinde yapılan bomba ihbarının ardından tüm öğrencilerin güvenli bir alana götürüldüğünü bildirdi.

Hükümet yetkililerinin aktardığına göre, okullara gönderilen e-postada "Mikhail Andropov" imzası yer alıyor. Aynı imza, İrlanda ve Bulgaristan’daki haber merkezlerine e-posta yoluyla yapılan bomba tehditlerinin altında da kullanılmıştı. Diğer yandan Kuzey İrlanda Eğitim Kurumu da bugün bölgedeki çok sayıda okula tehdit içerikli e-posta gönderildiğini duyurdu. Eğitim Kurumu, Kuzey İrlanda Emniyet Teşkilatı'nın (PSNI) tehdidi inandırıcı bulmaması nedeniyle okullara açık kalmaları tavsiyesinde bulundu. Kurum, iletilen mesajın geçen ay gönderilen ve PSNI tarafından sahte olduğu açıklanan bir tehditle benzerlikler taşıdığını aktardı. İtalya'daki bomba ihbarları, Avrupa'da hibrit savaş olarak nitelendirilen tehditlere yönelik endişelerin arttığı bir dönemde yaşandı. Son dönemde Avrupa'da süpermarketler, kan bankaları, hava trafik sistemleri ve yayın kuruluşları da çeşitli siber saldırı ve tehditlerin hedefi olmuştu.

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