Avrupa'da Charles alarmı: Okullar kapatıldı, uçuşlar durduruldu

Kasırga İspanya'yı da etkiledi





"Charles" kasırgası da Kanarya Adaları başta olmak üzere İspanya'nın bazı bölgelerinde etkili oldu.





Kanarya Adaları'nda saatte 120 kilometreyi aşan rüzgar ile şiddetli yağış, deniz ve hava ulaşımlarını durdururken, birçok yerde okullar tatil edildi.