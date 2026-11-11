Almanya’da döner izdihamı

Almanya'nın batısındaki Dortmund kentinde bir döner dükkanının açılışında düzenlenen indirim kampanyası izdihama yol açtı. İş yeri sahibi, açılış için toplanan kalabalığın kontrolden çıkması üzerine güvenlik güçlerinden yardım istedi. Dükkan sahibi olay sırasında yaklaşık bin kişinin toplandığını belirtirken, polis ekipleri bu sayının 300 civarında olduğunu açıkladı. Açılış için tutulan özel güvenlik personelinin yetersiz kalması üzerine olay yerine helikopter destekli yaklaşık 100 polis memuru sevk edildi. Emniyet sözcüsü, müdahale sırasında görevlilere şişe, taş, havai fişek, elektrikli skuter ve sandalye fırlatıldığını bildirdi.Almanya genelinde bir porsiyon dönerin ortalama fiyatı 7,50 ila 9 avro arasında değişiyor. 2020 yılına kadar 3,50 ile 4 avro seviyesinde olan döner fiyatlarındaki keskin artış, büyük oranda enerji ve gıda maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandı. Yılda 1,3 milyar adetten fazla tüketilen ürün, ülkede artan enflasyonun günlük hayattaki simgelerinden biri haline geldi.

Reklam Reklam

Dünya

Almanya’da 1 euroluk döner izdihamı: Polislere saldırdılar