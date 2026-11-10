Olayın terör bağlantısı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Asturias bölgesine bağlı Oviedo'da yerel saatle 07.30 sıralarında bir apartmanda başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmanın ardından dairede şüpheli bir sırt çantası fark edilmesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekipler, çantada patlayıcı olabileceği ihtimaliyle bunu binanın dışına çıkarmaya karar verdi.

Bomba imha esnasında facia

Çantanın apartman dışına taşınması esnasında şiddetli patlama meydana geldi. Patlamada bir polis memuru olay yerinde yaşamını yitirdi, bir diğeri ise ağır şekilde yaralandı.

Şüpheli için alarm verildi

Polis yetkilileri, sabıkalı olduğu belirtilen şüphelinin olay yerinden otomobille kaçtığını kaydetti. Zanlının yakalanması amacıyla Oviedo ve Asturias'taki tüm giriş-çıkış noktalarında özel güvenlik kontrolleri başlatıldı.

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