Gazze’de can kaybı 74 bini aştı

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İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgedeki sivillere yönelik saldırı ve ihlaller devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki insani bilançoya ve son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen ateşkes ihlallerinde 1 sivil hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

Öte yandan arama-kurtarma ekiplerinin önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazında yürüttüğü çalışmalar neticesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

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Taraflar arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına rağmen İsrail güçlerinin ihlalleri sürerken, bu tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.614'e, yaralı sayısı ise 5.849'a çıktı. Açıklamada ayrıca ateşkes döneminden bu yana enkaz altından çıkarılan toplam cansız beden sayısının 850 olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı askeri operasyonların bilançosu her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre bölgede yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 74 bin 645 olurken, yaralanan sivil sayısının 175 bin 978'e ulaştığı resmi raporlara yansıdı.

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