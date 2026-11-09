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Rusya'dan İsrail'e üst düzey uçak: Benzeri görülmemiş bir uçuş

19:44, 09/11/2026, Pazartesi
AAYeni Şafak
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Rus uçağının Ben Gurion Havalimanı'na inişi görüntülendi.

Rusya'ya ait, üst düzey yetkililer ile askeri personeli taşımak için kullanılan Tu-154 tipi askeri uçak, dün akşam İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı. İsrail devlet televizyonu KAN, son yıllarda benzeri görülmemiş uçuşun dikkat çekici olduğunu belirtirken, uçağın kimleri taşıdığı ve Tel Aviv'e hangi amaçla geldiği henüz açıklanmadı. İsrail ordusu, Başbakanlık Ofisi ve Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Üst düzey yetkilileri ve askeri personeli taşımak için kullanılan bir Rus askeri uçağının, dün gece İsrail'in başkenti Tel Aviv'e indiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, bunun son yıllarda benzeri görülmemiş sıra dışı bir uçuş olduğunu belirtti.

"Kimleri taşıdığı bilinmiyor"

Haberde, Tupolev Tu-154 tipi Rus askeri uçağının Chkalovsky Hava Üssü'nden havalanarak dün akşam yerel saat 21.00 sularında İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedildi.

Uçağın Ben Gurion Havalimanı'ndaki görüntülerinin paylaşıldığı ve geliş nedeni ile kimleri taşıdığının bilinmediği vurgulanan haberde, İsrail ordusunun, Başbakanlık Ofisi'nin ve Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği'nin konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

Rusya'nın İran ile stratejik bağları bulunduğu vurgusu

Haberde, geçmişte İsrail ordusu ile Rus ordusu arasında Suriye'deki Rus güçlerinin varlığı konusunda diyalog yürütüldüğü ve Baas rejiminin çöküşü öncesinde iki ülke arasında bir mekanizma oluşturulduğu hatırlatılarak Rusya'nın İran ile de stratejik bağları bulunduğu belirtildi.

Rusya'dan tahliye operasyonu

Öte yandan Rusya'nın, 'benzeri görülmemiş sıra dışı' olarak tanımlanan uçuş ile bölgedeki devam eden gerilimler nedeniyle diplomatlarının ailelerini İsrail'den tahliye etmek için uçağı kullandığı da ileri sürüldü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, geçen günlerde başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Rızai, daha sonra yaptığı açıklamada, Putin'in İran'a yönelik saldırıları kınadığını ve savaşın sona erdirilmesi için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söylemişti.


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Başlıklar :İsrailRusyaUçakİran
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Rusya'dan İsrail'e üst düzey uçak: Benzeri görülmemiş bir uçuş
Rus uçağının Ben Gurion Havalimanı'na inişi görüntülendi.
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