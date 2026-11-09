Trole para yağmış

Washington Post’un haberine göre Loomer ve Florida merkezli şirketine geçen yıl mayıs ayından bu yana toplam 60 bin doların üzerinde dört ayrı ödeme yapıldı. Gazetenin incelediği finansal belgelere dayandırdığı haberde, Loomer’ın X hesabındaki 1,9 milyon takipçisine yönelik siyasi içerikler yayımlamak için bazı özel müşterilerden doğrudan ödeme aldığı öne sürüldü. Eski Trump kampanyası danışmanı Alex Bruesewitz de kendi siyasi danışmanlık şirketi üzerinden Loomer’a politika içerikli paylaşımlar için ödeme yaptığını kabul etti. Loomer’ın bazı paylaşımlar için 3 bin ila 5 bin dolar arasında ücret talep ettiğini ileri sürüldü.

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