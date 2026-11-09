Mısır 12 yıl sonra Trablus'ta büyükelçilik açtı

Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin katıldığı törenle 12 yıl aradan sonra açıldı. Abdulati, açılışı yapılan tarihi binanın iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyon için hayati bir köprü oluşturduğunu belirtti. Libya hükümeti yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin yeniden açılmasının "İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişimini yansıtan bir adım" olduğunu belirtti. Büyükelçiliğin yeniden açılması, Libya parlamentosunun Türkiye ile konu olan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasından birkaç hafta sonra gerçekleşti.
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