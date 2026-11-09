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Arakçi'den ABD'ye rest: Seçim sırası Beyaz Saray'da

00:22, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 00:29, 09/11/2026, Pazartesi
IHA
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Arakçi, ABD'nin tutumunu değiştirmesini beklediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşın sona erdirilmesine yönelik temaslarda ilerleme sağlanamadığını açıkladı. ABD'deki ara seçim sonuçlarının Washington'ın tutumunu değiştirip değiştirmeyeceğini beklediklerini belirten Arakçi, Tahran'ın iki günlük teklifinin masada olduğunu vurgulayarak Beyaz Saray'a "savaş ya da anlaşma" mesajı verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran arasındaki temaslarda savaşın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, "Bunun ana sebebi, ABD’de açık bir şekilde herkesi hayrete düşüren seçim sonuçları. Durumun yatışması ve arabulucuların ziyaretlerini sürdürebileceği uygun atmosferin oluşması için biraz zaman geçmesi gerekiyor" dedi.

"ABD'nin tutumunun değişip değişmeyeceğini göreceğiz"

Arakçi, ABD’deki ara seçim sonuçlarına ve Tahran-Washington temaslarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Arakçi, ABD ile görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, Washington yönetiminin tutumunun ABD’deki ara seçimlerin ardından değişip değişmeyeceğini görmek için beklediklerini kaydetti. Arakçi, "Bunun ana sebebi, ABD’de açık bir şekilde herkesi hayrete düşüren seçim sonuçları. Durumun yatışması ve arabulucuların ziyaretlerini sürdürebileceği uygun atmosferin oluşması için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Beklememiz lazım" dedi.

"Amerikalı seçmenler kararını verdi, seçim sırası Beyaz Saray’da"

İran Dışişleri Bakanı, "Amerikalı seçmenler kararını verdi. Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray’da. İki günlük teklifimiz masada. Tüm cephelerdeki savaşların sona erdirilmesi de dahil olmak üzere şartlarımızı kabul edin ve sonuçlarını görün. Ya da savaşı seçin ve eğitimli savaşçılarımızın savaş alanında üzerinize cehennem ateşi yağdırmasını izleyin" ifadelerini kullandı.

İran, ABD’ye yedi şart sunmuştu

İran ile Katarlı arabulucular arasında yürütülen görüşmelerde, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin İran teklifinin uygulama süresinin 2 güne indirilmesi kararlaştırılmıştı. İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve bölgede uluslararası deniz taşımacılığının normale döndürülmesi için ABD’ye 7 şart sunmuştu. Söz konusu şartlar arasında İran’a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve savaş tazminatlarının ödenmesi yer alıyor. ABD ise nükleer konuların ilk müzakerelerin parçası olması gerektiğini belirtiyordu.


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Başlıklar :İranAbbas ArakçiABD
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Arakçi'den ABD'ye rest: Seçim sırası Beyaz Saray'da
Arakçi, ABD'nin tutumunu değiştirmesini beklediklerini söyledi.
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