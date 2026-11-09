Gazze’yi şimdi de heyelan vurdu

Soykırımcı İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü soykırım ve abluka nedeniyle Gazze’deki Filistinlilerin hayatı her geçen gün daha da zorlaşıyor. Gazze’de son günlerde yağan yağmurlar sebebiyle bölgedeki hayatı dayanılmaz noktaya getirdi. Hamas'tan Gazze'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ağırlaşan koşullara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de kış şartlarının zorlaşmasına rağmen insani yardım protokollerinin uygulanmamasının felaketi derinleştirdiğine dikkat çekildi. Zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı insani dramdan İsrail ve Gazze'de ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu sorumlu tutuldu.

YERLEŞİM ALANLARI SULAR ALTINDA

Etkili olan alçak basınç sistemi nedeniyle Filistinlilerin sığındığı kampların ve geçici yerleşim alanlarının sular altında kaldığı vurgulanan açıklamada, bu durumun, işgalci İsrail ablukasından ve ateşkes anlaşmasında yer alan insani maddelerin uygulanmasının engellenmesinden kaynaklandığı aktarıldı. Hasar gören çadırlarda ve elverişsiz barınma merkezlerinde yaşayan yüz binlerce Filistinlinin kış şartlarıyla birlikte mağduriyetinin arttığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in prefabrik barınma üniteleri, yapı onarım malzemeleri, ısıtma araç gereçleri ve sivil savunma ekipmanları gibi acil ihtiyaçların bölgeye girişini engellemeye devam ettiği belirtildi.

GARANTÖR ÜLKELERE ÇAĞRI

Garantör ülkelere de seslenen Hamas, insani protokolün eksiksiz uygulanması, yardım ve barınma malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılması için daha etkin rol üstlenilmesi ve İsrail üzerindeki baskının artırılması talebinde bulundu. Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Gazze nüfusunun ezici çoğunluğu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail, ağırlaşan hava koşullarına rağmen konteyner, barınma malzemesi ve temel insani yardımların bölgeye girişini engellemeyi sürdürürken, ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini de ihlal etmeye devam ediyor.

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HEYELAN FACİASI: 5 ÖLÜ

Gazze Şeridi’nin Deyr el-Belah kentinde şiddetli yağışların sürüklediği kum ve kayaların yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların üzerine çökmesi sonucu 3’ü çocuk, biri kadın 5 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.

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