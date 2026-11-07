Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Önemli konular masada
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.
İki bakanın görüşmesinde bölgedeki gelişmelerin gündeme geldiği belirtilirken, görüşmenin içeriğine ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı.
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