Dört gündür aranan zihinsel engelli vatandaş sağ bulundu

Yakınlarının tüm aramalarına rağmen ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgede polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, belde merkezi ve kırsal alanlarda hem karadan hem de havadan arama faaliyetleri yürüttü. Günlerdir devam eden çalışmalar sonucunda Emrah O., Harmanlı beldesinin kırsal bir bölgesinde AFAD ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.