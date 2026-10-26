İki araç kavşakta birbirine girdi: Sekiz yaralı
00:33, 26/10/2026, Pazartesi
AA
Kaza, Kahta-Siverek kara yolundaki Gölgeli köyü kavşağında meydana geldi.
Adıyaman’da iki aracın karıştığı trafik kazasında sürücülerle birlikte toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kahta-Siverek kara yolu Gölgeli köyü kavşağında, S.Y. (47) idaresindeki 02 ER 200 plakalı pikap ile B.Ç'nin (44) kullandığı 35 AYB 658 plakalı otomobil çarpıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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