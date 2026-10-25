Gelin ve görümce anne altınları için birbirine girdi: Altı gözaltı
Adıyaman’da gelin ve görümce arasında annelerinden kaldığı öne sürülen altınlar nedeniyle başlayan tartışma, aile yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgaya karıştığı belirtilen 6 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman’da gelin ve görümce arasında anneden kalan altınlar nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, aile yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 6 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kavgaya aile yakınları da dahil oldu
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 19113 Sokak üzerinde gelin ve görümce arasında, annelerinden kalan altınlar nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine aile yakınları da olaya müdahil oldu.
Altı kişi gözaltına alındı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, kavgaya karıştığı belirtilen 6 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.