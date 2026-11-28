Adıyaman'da balık tutmak için girdiği Atatürk Barajı'nda kaybolan 21 yaşındaki Ramazan Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.
4 arkadaş, merkeze bağlı İncebağ köyü sınırlarında akşam saatlerinde baraj kenarına balık tutmaya gitti.
Yemleme botunu almak için suya girdi
Gürbüz, arızalanan yemleme botunu almak için suya girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu.
Bölgeye, arkadaşlarının ihbarı üzerine AFAD, sağlık, jandarma, UMKE ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.
Polis dalgıçlarının yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Gürbüz'ün cesedine ulaşıldı.
Yapılan incelemenin ardından Gürbüz'ün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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