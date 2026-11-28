Samsun Çarşamba Havalimanı’nda solo eğitim uçuşu gerçekleştiren bir eğitim uçağı, iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradı.
Olayın hemen ardından havalimanında görevli ARFF ve ilgili ekipler hızla bölgeye sevk edilerek gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.
"Samsun Çarşamba Havalimanı’nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır.
Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir."
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.