Bakan Uraloğlu, trenin kokpitine bindi ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve beraberindekiler ile Yenişehir Havalimanı YHT İstasyonu'nu gezdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bursa'dan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa-Bilecik 45 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat ve Bursa-Konya da 2 saat 50 dakika olacak" dedi. Yenişehir Havalimanı YHT İstasyonu'nda gerçekleştirilen Osmaneli-Bursa Hattı ve Şehir Hastanesi Metrosu Test Sürüşü programında konuşan Uraloğlu, Bursa'nın potansiyelini daha ileriye taşımak için ulaşım altyapısına önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

YHT’Lİ İL SAYISI 15’E ÇIKACAK

Demir yollarını 2002 yılından bu yana devlet politikası haline getirdiklerini aktaran Uraloğlu, doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayısını, 11'den 14'e yükselttiklerini ve çok yakında bu yolculuğa Bursa'yı da ekleyeceklerini ifade etti.

HIZ VE KONFOR GETİRECEK

Uraloğlu, “Ticareti ve üretim gücüyle ülkenin lokomotif şehirlerinden Bursa'nın hızlı trenin sağladığı hız ve konforun yanı sıra yeni ulaşım ve ticaret imkanlarına da kavuşacak. "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Bilecik varyantı sonrası Osmaneli'den sonra Bursa üzerinden Bandırma'ya bağlanacak. Hattımız, doğuda Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na, batıda ise mevcut Kuşcenneti İstasyonu üzerinden Bandırma-İzmir demir yoluna bağlanacaktır. Proje kapsamında, Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar, TEKNOSAB, Karacabey ve Dağkadı olmak üzere 8 istasyon inşa ediyoruz. Mevcut Kuşcenneti İstasyonu ile 9 istasyonla hizmet verecek bir hat oluşturuyoruz. Böylece Bursa'yı hem Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na hem de Bandırma üzerinden bölgesel demir yolu ve liman ağına bağlıyoruz” dedi.

Reklam Reklam

Uraloğlu, testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından Bursa'da 2027 yılının ilk yarısı içinde hızlı tren seferlerine başlanacağını kaydetti. Projenin Bursa'dan şehirler arası seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacağını aktaran Uraloğlu, şu bilgileri verdi: "Bursa'dan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa-Bilecik 45 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat ve Bursa-Konya da 2 saat 50 dakika olacak. Proje, yolcu taşımacılığının yanında yük taşımacılığına da büyük hizmet sunacaktır. Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu ve 60 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız."

TAMAMLANAN HATTIN UZUNLUĞU 106 KİLOMETRE

Projenin mühendislik yönüne değinen Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik kesimde, 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demir yolu köprüsü, 56 alt geçit, 25 üst geçit, 123 menfez ve çok sayıda diğer sanat yapılarıyla birlikte 369 sanat yapısını tamamladık. Bursa'yı hızlı tren ağımıza bağlayacak hattımızın en zor mühendislik imalatlarını tamamlayarak, hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlattık. Bursa-Bandırma kesiminde yapım çalışmalarına devam ediyoruz."

Reklam Reklam

Ekonomi

12 yıldır kapalıydı: Türkiye'ye petrol sağlayacak hat yeniden faaliyete geçiyor

Ekonomi

Amfibi harekatta yerli güç: ZAHA testleri başarıyla tamamlandı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 'ömür boyu garanti' aldatmacasına acımadı: Firmaya 1 milyon liralık ceza