Sürecin başlangıcından bu yana 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199 milyar 550 milyon lira ödeme yapıldı. Kurul, ödemelerin kamu kaynağı kullanılmadan gerçekleştirildiğini bildirdi.
OLAĞAN TASFİYEDE 78,4 MİLYAR LİRA ÖDENDİ
Açıklamaya göre, olağan tasfiye kapsamında 64 bin 506 yatırımcıya 65,8 milyar lirası nakit, 12,6 milyar lirası ayni olmak üzere toplam 78,4 milyar lira ödeme yapıldı. Bu kapsamda 97 fonda yatırımcıların alacaklarının tamamı ödendi.
OLAĞANÜSTÜ TASFİYEDE 121,15 MİLYAR LİRALIK ÖDEME
Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 415 bin 955 yatırımcıya 117,55 milyar lirası nakit, 3,6 milyar lirası ayni olmak üzere toplam 121,15 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 34 fondan 25'inde tüm ödemeler tamamlanırken 369 bin 837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödendi.
KAMU KAYNAĞI KULLANILMADI
Tasfiye sürecinin başından bu yana 131 fonun 122'sinde toplam 455 bin 758 yatırımcıya 199,55 milyar lira ödeme yapıldı. Ödemelerde, tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerindeki kaynaklar ile TMSF bünyesinde oluşturulan iade hesaplarına aktarılan yaklaşık 47,3 milyar liranın üzerindeki varlık kullanıldı.
Kurul, gerçekleştirilen ödemelerde kamu kaynağı kullanılmadığının altını çizdi.
ÖDEMELER OLAĞAN TASFİYE KAPSAMINDA SÜRECEK
27 Kasım itibarıyla ara ödeme sürecinin tamamlanmasının ardından tasfiye işlemleri olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecek. Tasfiye edilen fonların mal varlıklarının nakde çevrilmesi ve fahiş kazançlardan elde edilen kaynakların aktarılmasıyla oluşacak tutarlar, hak sahiplerine payları oranında ödenmeye devam edecek.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.