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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 10.743,11 puandan tamamlarken yüzde 0,82 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre 87,38 puan artan endekste toplam işlem hacmi 96,5 milyar lira oldu.

Turizm endeksi en çok kazandıran oldu

Holding endeksi yüzde 1,42, bankacılık endeksi ise yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında yüzde 3,97 ile turizm en çok kazandıran olurken, yüzde 1,53 ile finansal kiralama faktoring en fazla kaybettiren oldu.

Küresel piyasalarda alımlar öne çıktı

Küresel piyasalarda ABD'nin yeni gümrük tarifelerine ilişkin kaygıların hafiflemesiyle Asya ve Avrupa borsalarında alımlar öne çıktı, Avrupa'daki yükselişe ise bankacılık ve teknoloji hisseleri öncülük etti.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel olarak genele yayılan alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Fon meselesine ilişkin basın toplantısı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda bugün saat 19.00'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek.

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Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya'da işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puan direnç, 10.600 ve 10.500 puan ise destek konumunda bulunuyor.

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