Dilovası ilçesinde TN Maleik Petrokimya Fabrikasının açılış töreninde konuşan Kacır, dünya ekonomisinde ticaretin kurallarının değiştiği bir döneme şahitlik ettiklerini belirterek, uzun yıllar serbest ticaretin ve açık pazar ekonomisinin küresel refah için önemini vazeden ülkelerde dahi artık gümrük duvarlarının hızla yükseldiğini söyledi.

Küresel üretim ve ticaret ilişkilerinin, bugün arz güvenliği, ekonomik dayanıklılık ve stratejik bağımsızlık öncelikleri doğrultusunda yeniden tanımlandığını dile getiren Kacır, küresel ekonominin yön arayışı içinde olduğu bu dönemde ikili ve bölgesel ekonomik iş birliklerinin kazan-kazan esasında derinleştirilmesine özel önem gösterdiklerini ifade etti.

TÜRKİYE, KÜRESEL ÜRETİM MERKEZLERİ ARASINDA

Bakan Kacır, Türkiye'nin bu anlayış temelinde geliştirdiği ortaklıkların dayanağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yılda inşa ettikleri güçlü sanayi ve teknoloji altyapısı olduğunu belirterek, "Nitekim yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı esas alan kalkınma modelimizle bu dönemde Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasına taşıdık. Makineden otomotive, kimyadan demir çeliğe geniş bir yelpazede küresel değer zincirlerinde kritik rol üstlenen güçlü bir sanayi altyapısını Türkiye'de inşa ettik. Neticesinde yıllık ürün ihracatımızı 286 milyar dolara, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatımızdaki payını yüzde 44,2'ye yükselterek yeni bir zirveye taşıdık." diye konuştu.

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İmalat sanayisinin ortaya koyduğu performansın gelecek dönemde Türk sanayisinin kat edeceği mesafenin adeta fragmanı niteliğinde olduğunu söyleyen Kacır, "Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir sanayi altyapısını ülkemizde inşa ederken öncelik verdiğimiz alanlardan biri kimya sanayisidir. Dünyada imal edilen ürünlerin tamamına yakınının üretim sürecinde kimyasal girdilerin kullanılması, sektörün küresel değer zincirlerindeki kritik konumunu ortaya koyuyor. Elektrikli araçlardan çiplere, yeni nesil bataryalardan yüksek performanslı kompozit malzemelere farklı sektörlerde geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesi büyük ölçüde kimya teknolojilerinde kaydedilecek inovasyona, yeniliklere tabi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

KİMYA SANAYİSİNİN İHRACATI 32 MİLYAR DOLAR

Kacır, böylesine stratejik bir mahiyete sahip kimya sanayisinde Türkiye'nin önemli bir sınai birikime ve güçlü bir altyapıya sahip olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Geçen yıl 32 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sanayimiz, ülkemizin en fazla ihracat yapan ikinci sektörüdür. Elbette sektörümüzün Türkiye'nin kalkınma yolculuğundaki rolünü ve katkısını yalnızca ihracatta elde ettiği başarıyla değerlendirmek eksik kalacaktır. Zira bugün dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz otomobillerde, beyaz eşyalarda, tekstil ürünlerinde, makine ve teçhizatta kimya sanayimizin ürettiği katma değer ve geliştirdiği teknolojilerin çok büyük payı var. Bu doğrultuda sektörümüzün üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini perçinlemek, imalat sanayimizi arzu ettiğimiz hedefe ulaştıracak başlıca reçetedir."

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2 BİN 622 YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kimya sektörünün üretim gücü, teknoloji geliştirme kapasitesi ve rekabetçiliğinin yükselmesi için ellerinden bütün gayreti ortaya koyduklarını belirten Kacır, "Etkin AR-GE desteklerimizle özel sektör bünyesinde 81 AR-GE merkezi ve teknoparklarımız bünyesindeki 186 girişim kimya sektöründe yenilikçi projelere imza atıyor. TÜBİTAK programlarıyla 2002'den bu yana kimya alanında 3 bin 674 projeyle 12 bin 184 bilim insanı ve gencimizi destekledik. Yatırım teşviklerimizle firmalarımızın 1,5 trilyon lira büyüklüğünde 2 bin 622 yatırımının önünü açtık." dedi.

Bakan Kacır, proje bazlı devlet destekleriyle sanayinin temel girdilerinde dışa bağımlılığı azaltacak, ülkeye yeni üretim kabiliyetleri kazandıracak büyük ölçekli ve stratejik yatırımlara en üst düzeyde teşvik sağladıklarını vurgulayarak, "Yüksek katma değerli ürünlerde AR-GE'den seri üretime uzanan yatırım süreçlerini bütüncül bir anlayışla desteklediğimiz Teknoloji Hamlesi Programı ile kimya sektöründe 31 milyar lira büyüklüğündeki 25 projeyi destekledik. Stratejik yatırımların uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmana erişimini sağladığımız Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'nde de 66 milyar lira yatırım büyüklüğünde 25 kimya sanayi projesinin hızlanmasını sağladık." bilgisini verdi.

4 KİMYA İHTİSAS OSB KURULDU

Sektörün üretim kapasitesini ve katma değerini artırırken yeni yatırımlarla değer zincirlerinde bütünleşmeyi ve derinleşmeyi de gözettiklerini belirten Kacır, "Zira ham madde, ara mamul ve nihai ürün üretiminin birbirini beslediği, sektör içi ileri ve geri bağlantılarının çok kıymetli olduğu kimya sanayisinde kümelenme, çok büyük bir rekabet üstünlüğü sağlıyor. Bu anlayışla, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilan ettiğimiz 59 endüstri bölgesinin 5'ini kimya alanında büyük ölçekli stratejik yatırımlara tahsis ettik. Sektörün kendine özgü altyapı ihtiyaçlarına cevap vermek, üretim zincirlerini tamamlamak ve kümelenmenin sunduğu rekabet avantajlarından istifade etmek üzere 4 kimya ihtisas organize sanayi bölgesi kurduk." ifadelerini kullandı.

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GEBKİM'E 17 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Kacır, bugün kendilerine ev sahipliği yapan GEBKİM'in sektörel ihtisaslaşmayı esas alan planlı sanayileşme politikalarının en kıymetli örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"GEBKİM, limanlara yakınlığı, lojistik bağlantıları, sektöre özgü teknik altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla kimya sektöründeki yatırımlara muazzam değer katıyor. GEBKİM'de oluşan sınai birikimin yeni yatırımlarla zenginleşmesini çok kıymetli görüyoruz. Tatneft'in 17 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği maleik anhidrit üretim tesisi de bu bakımdan çok büyük bir kazanım ki bu fabrikada üretilen ürünlerin yüzde 70'ten fazlası yine GEBKİM'deki tesislerde işlenecek ve farklı sektörler için ürüne dönüşecek. Bu yatırımın temelleri 24 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Minnihanov'un da katılımıyla Bakanlığımız ile Tatneft arasında imzalanan Kimya Sanayii Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı ve GEBKİM ile Tatneft arasındaki niyet mektubuyla atıldı. O gün ortaya konulan irade neticesinde hayata geçen bu fabrikayla ülkemizde endüstriyel ölçekte maleik anhidrit üretimi ilk kez gerçekleşmiş oldu. Petrokimya sanayisinin önemli ara mamullerinden biri olan maleik anhidrit, bilhassa yüksek performanslı kompozit malzemelerin ve mühendislik plastiklerinin üretiminde çok kritik bir role sahip. Otomotiv sanayisinde hafif ve dayanıklı parçaların, enerji sektöründe rüzgâr türbini kanatlarının, denizcilik ve inşaat sektörlerinde yüksek mukavemetli kompozitlerin imalatında bu üründen en ileri düzeyde istifade ediliyor. TN Maleik Petrokimyanın yıllık 50 bin tonluk bu yeni üretim kapasitesi, sanayimizin ham madde tedarikinde önemli bir açığı kapatırken petrokimya değer zincirinin daha ileri halkalarında yüksek katma değerli yatırımların da önünü açacak."

"AVRUPA'NIN EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİLERİNİN BAŞINDA GELİYORUZ"

Ölçeği ve stratejik önemi doğrultusunda bu yatırımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle proje bazlı teşvik uygulaması kapsamına aldıklarını belirten Kacır, "Bu vesileyle vurgulamak isterim. Türkiye, uluslararası yatırımcılara eşit muamele ilkesini hukuki güvence altına alan, güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sunan, nitelikli yatırımları güçlü mekanizmalarla destekleyen bir ülkedir. Ülkemizin uzun vadeli sanayileşme vizyonu, bu vizyonu hayata geçirme yönündeki güçlü siyasi irademiz ve Türkiye'nin sahip olduğu yapısal rekabet avantajları uluslararası yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunuyor. 86 milyonu aşan nüfusumuz, 18 bin doların üzerinde kişi başına millî gelirimizle büyük bir iç pazara sahibiz. Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinin başında geliyoruz. Üyesi olduğumuz Gümrük Birliği ve tesis ettiğimiz serbest ticaret anlaşmalarıyla yatırımcılara, 1 milyar nüfusa ve yüksek alım gücüne sahip pazarlara doğrudan erişim imkânı sağlıyoruz. Nüfusumuzun ortanca yaşı 35. Genç ve dinamik bir toplumuz." diye konuştu.

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Kacır, Türkiye'nin enerji maliyetleri bakımından Avrupa'nın en rekabetçi ülkelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Elektrik kurulu gücümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 63'e çıkardık. Sanayimizin enerji ve kaynak verimliliğini artıracak, küresel pazarlardaki rekabet gücünü tahkim edecek yeşil dönüşüm yatırımlarını da uluslararası finansman kaynaklarıyla hızlandırıyoruz. Son dönemde Dünya Bankasından 1,5 milyar dolar, İslam Kalkınma Bankasından 250 milyon dolar finansman kaynağını sanayicilerimizin yeşil dönüşüm projeleri için temin ettik. 2030'a kadar sanayimize 5 milyar Euro yeşil dönüşüm finansmanı hedefiyle kurduğumuz Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformunun ortaklık ağını COP31'de genişlettik." dedi.

KOCAELİ'DEN SONRA ADANA CEYHAN'A YENİ KİMYA YATIRIM HAVZASI

Sanayi Alanları Master Planı ile Türkiye'nin sanayi haritasını yeniden şekillendirdiklerini, üretim, ulaşım ve lojistik altyapısını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak ülkeye büyük ölçekli yeni yatırım alanları kazandıklarını anlatan Kacır, kimya ve petrokimya sanayisine yeni bir yatırım havzası kazandırmak üzere Adana Ceyhan'da oluşturdukları 30 milyon metrekarelik Kimya Endüstri Bölgesi'nde büyük ölçekli ve entegre yatırımları hayata geçireceklerini bildirdi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sunacak, Türkiye ile büyümeyi hedefleyen tüm yatırımcılara kapılarının sonuna kadar açık olduğunun altını çizerek, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik iş birliğinin güzel bir örneğini teşkil eden bu yatırımı ülkeye kazandıran Tatneft yönetimine teşekkür etti, tesisin ülkeye, Kocaeli'ye ve kimya sanayisine hayırlı olmasını diledi.