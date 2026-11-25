Norfolk'taki Anmer Hall kır evine giren 2 şüpheli, 6 çift kol düğmesi ve 1 saati çalmakla suçlanarak mahkemeye çıkarıldı

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Galler Prensi William ile eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın kır evine giren hırsızların 6 çift kol düğmesi ve 1 saat çaldığı ortaya çıktı.

İngiltere'nin doğusundaki Norfolk'ta kraliyet ailesine ait Sandringham Malikanesi'nde yer alan Anmer Hall kır evine pazartesi akşamı giren 2 kişi, koruma altındaki bir alana izinsiz girme ve hırsızlık suçlamalarıyla Norwich Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

34 yaşındaki Mirgen Doku ile 32 yaşındaki Arilen Ndoci'nin, Prens William ve Prenses Kate Middleton 'a ait kır evinden 6 çift kol düğmesi ve 1 saati çaldığı ifade edildi.

Hırsızlar ormanlık alanda yakalandı

Norfolk polisine ihbarın 23 Kasım Pazartesi yerel saatle 18.00 sıralarında yapıldığı bildirildi.

Bir personelin fark ettiği hırsızların, köpekler, dronlar ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmaları sonucunda 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yakalandığı aktarıldı.

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Savcılık, şüphelilerin su borusuna tırmanarak kır evine girdiğini, 3'üncü bir şüphelinin ise hala firarda olduğunu belirtti.

Arnavutça tercüman aracılığıyla konuşan ve savunma yapmayan Doku ile Ndoci'nin, pazartesi günü yapılacak duruşmaya kadar gözaltında tutulmalarına karar verildi.

IHA İngiliz polisi, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın kır evine hırsız girdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kraliçe II. Elizabeth hediye etmişti

Kır evi, Prens William ile Prenses Kate'e İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından 2011'de düğün hediyesi olarak verilmişti.

Hırsızlık sırasında mülkün boş olduğu, olayın ardından 2 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Açıklamada, Prens William ve Prenses Kate ile 3 çocuklarının o sırada Windsor'daki evlerinde bulunduğu ifade edildi.

Kensington Sarayı ise güvenlik konularına ilişkin açıklama yapmayacağını kaydetti.

10 yatak odalı Anmer Hall'u Prens William ve eşi Kate, tatillerde ve hafta sonlarında kır evi olarak kullanıyor.

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