Hürmüz'de yeniden savaş sesleri

Haziran ayında İran ile ABD arasında mutabakat zaptına ulaşılmasından beri süren “ne savaş ne barış durumu” hem Tahran’ı hem de Tel Aviv’i bıktırdı. Müzakerelerde ilerleyiş sağlanamazken İran’ın ABD tarafından uygulanan deniz ablukasını askeri yollarla kırmaya hazırlandığı iddia ediliyor. İsrail cephesinde ise savaşı tek başına sürdürme hazırlıkları var.