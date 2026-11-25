ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, dün New York Magazine dergisinde yayımladığı makalesinde, Gazze’de 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkesi ve barış planını uygulamayan İsrail’e net uyarılar yaptı. Kushner, yazısında “Önünüzde 7 Ekim trajedisinden çıkmak ve bölgeye entegre olmak için fırsat var. Barış planını uygulamazsanız uluslararası arenada parya olmaya devam edersiniz” ifadelerine yer verdi. İsrail’e Gazze’deki savaşı sona erdirip barış planına uyması için yapılan baskılar bununla da sınırlı kalmadı. Trump’ın Gazze’deki süreci yönetmesi için görevlendirdiği Barış Kurulu, geçtiğimiz hafta Tel Aviv’e heyet göndererek planın uygulanmaması halinde görevi devredeceğini bildirdi. Dün de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, “Eylemsizliğin bahanesi yok” diyerek uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti. ABD Senatör ve Kongre Üyeleri de Washington yönetimine Gazze ve Batı Şeria için harekete geçme çağrıları yaptı.

İSRAİL DÖNÜM NOKTASINDA

Kushner, New York Magazine’deki yazısında, Netanyahu hükümetinin ateşkesi kabul etmesine rağmen Gazze’nin yeniden inşa planının ilerlemesine izin vermeyerek süreci tıkadığını vurguladı. Yazıda, “İsrail bir dönüm noktasında” uyarısını yapan Kushner, “İsrail, 7 Ekim trajedisinden daha güvenli ve dünyaya daha entegre bir şekilde çıkabilir ya da mevcut gidişatını sürdürüp küresel parya statüsüne doğru ilerleyebilir” ifadelerini kullandı. Kushner, son aylarda Netanyahu’yu yeniden inşa planını ilerletmeye ikna etmeye çalıştığını, ancak dirençle karşılaştığını ve sürecin durma noktasına geldiğini ifade etti.

WASHINGTON’DA DENGELER DEĞİŞTİ

İsrail’e yakınlığıyla bilinen Barış Kurulu’nun ABD’li Kıdemli Danışmanı Josh Greenbaum, Tel Aviv ziyareti sonrası Yedioth Ahronoth’a verdiği röportajda, İsrail’in engellemeleri nedeniyle sabırlarının taştığını ve görevi BM’ye devredebileceklerini söylemişti. Greenbaum, dün yaptığı açıklamada, “Netanyahu hükümetindeki siyasi aktörler yüzünden durma noktasındayız” diyerek İsrail’i Trump’a verdiği taahhütlere uymaya çağırdı. Greenbaum, Washington'da Demokratların kongre seçimlerinde çoğunluğu ele geçirmesi ve siyasi iklimin değişmesiyle iş birliği fırsatının azalabileceği uyarısında bulundu.

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BM’DEN EYLEM ÇAĞRISI

BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed ise dün yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da Filistin halkına uyguladığı toplu cezalandırmayı durdurması için harekete geçmesini istedi. Ateşkesin sözde kaldığının altını çizen Muhammed, “Hiçbir şey eylemsizliğin bahanesi olamaz. Filistin halkının onur, adalet ve kendi kaderini tayin hakkı var. Dayanışma, sadece tanıklık etmek değil, acıyı sona erdirmek demektir” diye konuştu.

SENATÖRLER BASKIYI ARTIRMAK İSTİYOR

Öte yandan, ABD’li Demokrat Senatörler Jeanne Shaheen ve Brian Schatz da Gazze’ye insani yardımların girişi için İsrail’e baskının artırılmasını istedi. İki senatör, Dişişleri Bakanı Marco Rubio’ya yazdıkları mektupta, Gazze'ye yeterli miktarda kurtarma ekipmanı, barınak ve diğer hayati kış malzemelerinin girişinin önünde herhangi bir engel bulunmadığından emin olmak için "ABD'nin sahip olduğu etki gücünün kullanılmasını” talep etti. Senatörlerin, İsrail'in "kapsamlı inceleme ve onay süreçlerinin birçok yardım sevkiyatını geciktirebileceği veya engelleyebileceği" belirtilen mektupta, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın "yardım için açık olan tek geçiş noktası olmaya devam ettiği" vurguladı. İsrail ateşkese rağmen sınır geçişlerini kısıtlıyor.

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