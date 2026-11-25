ABD ve İsrail’de peş peşe yapılan seçimlerin siyasi dengeleri sarsması, İran’a karşı 28 Şubat’ta başlayan savaşı belirsizliğe sokarken, İran yönetiminin “ne savaş ne barış durumundan” çıkmakta kararlı olduğu bildiriliyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, “ekonomik savaş, füze savaşından daha yıkıcı” açıklamalarının ardından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da bu durumun değişmesi için askeri yöntemlerle kuşatmayı kırma girişiminin gündemde olduğunu söyledi. İsrail cephesinde ise ABD ile birlikte İran’a saldırı başlatılmasına öncelik verildiği bildirilse de, gerekiyorsa tek başına saldırı yapılabileceği sinyalleri de geliyor. Washington’da ise ara seçimler sonrası denge değişirken uzayan müzakerelerden sonuç çıkmamasının ABD Başkanı Donald Trump’ın sabrını taşırdığı öne sürülüyor.

YA 7 ŞART YA SAVAŞ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dün yaptığı açıklamada, ABD ile barışın daha önce sundukları 7 şart yerine getirilmeden mümkün olmadığını yineledi. Tahran yönetimi, barış için yaptırımların kaldırılmasını, Hürmüz Boğazı’nın kısıtlamasız olarak tüm geçişlere açılmasını, deniz ablukasının sona ermesini, İran’a petrol ihracatı muafiyeti tanınmasını, savaşın tüm cephelerde bitmesini ve İran’a ait dondurulmuş malların iadesini şart koşuyor. İran basınında dün yer alan haberde, Kalibaf’ın bir spor etkinliği öncesi yaptığı konuşmada, ABD tarafından uygulanan deniz kuşatmasının askeri yollarla kırılması için harekete geçmeye hazır olduklarını ve 7 şart yerine getirilmezse bunu yapacaklarını söylediği aktarıldı.

HÜRMÜZ'Ü KAPATALIM

İran Ordusu Komutanı Emir Hatemi, dün yaptığı açıklamada, düşmanın muhtemel bir girişimine karşı “işini daha da zorlaştırmak için” Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılmasını önerdi. Hatemi, “Hürmüz’ü iyice kabzamıza almalıyız. Bize karşı savaşanlar da bu savaşın acısını çekmelidir. Bunu yapacağız” dedi.

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TEL AVİV TEK BAŞINA SALDIRABİLİR

Haziran ayından beri taraflar arasındaki müzakereler başarıya ulaşamasa da yoğun bir askeri faaliyet görülmüyor. Buna karşılık ABD’nin uyguladığı deniz kuşatması İran ekonomisine ağır yük getirse de nükleer programından herhangi bir geri adım attırmadı. İsrail’deki seçimlerden sonra koltuğu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD tarafına savaşa yeniden başlama yönündeki baskılarını artırıyor. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Ortadoğu’da son dönemde ABD’nin itirazlarına rağmen bazı hava bombardımanlarını gerçekleştirdiklerini öne sürerek, İsrail’in İran’a karşı tek başına hareket edebileceğini söyledi. Kanal 12’nin iddiasına göre ise Tel Aviv’in saldırıları ABD ile birlikte yapmaya öncelik veriyor ancak başka bir seçenek kalmaması halinde tek başına hareket etmek için askeri hazırlıklarını tamamladı.

TRUMP’IN KAFASI KARIŞIK

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Âl-i Sâni, dün İran tarafı ile gerilimin azaltılması ve müzakerelerin başlaması için 18’inci kez görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Arabulucu Katar’ın çabalarına rağmen müzakerelerin başlamaması ve İran’ın 7 şartta ısrar etmesine karşılık, ABD de nükleer programın sonlandırılması konusunda ısrar ediyor. 3 Kasım’da yapılan Kongre ara seçimlerinde Kongre’deki çoğunluğu Demokrat Parti’ye kaptıran Trump da İran Savaşı’nın bir an önce sonlanmasını istiyor. İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) haberine göre, Demokratların Kongre’deki güçlerini kullanarak savaşı engelleyeceklerini düşünen Trump, ekonomik ablukanın sürdürülmesine hâlâ öncelik veriyor. ABD Hazine Bakanlığı, dün İran ile döviz işlemleri yapan 21 şirkete daha yaptırım uyguladığını ilan etti. Bu adım ABD’nin ekonomik kuşatmayı sürdürme konusundaki kararlılığını gösterdiği şeklinde yorumlandı.

Dört tanker daha yandı

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari geminin kaynağı belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu bildirdi. UKMTO tarafından dün yayınlanan açıklamada, gemilerin petrol taşıdığı ve önceki gün (23 Kasım) vurulduğu kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece yayınladığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda "izinsiz" güzergahı kullanan 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu patlayarak alev aldığını duyurmuştu. DMO, dün de Hürmüz'de bir tankerin daha mayına çarparak alev aldığını ilan etti.

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Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankeri mayına çarptı

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