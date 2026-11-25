İHH'ya bağlı bir çadır okulda eğitim gören çocuklar, daha önce ders dinlemek ve yazı yazmak için tek seçenekleri olan zemin yerine kartondan yapılan sıralarda oturuyor.

Gazze kentinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na bağlı bir çadır okulda eğitim gören çocuklar, daha önce ders dinlemek ve yazı yazmak için tek seçenekleri olan zemin yerine kartondan yapılan sıralarda oturuyor.

KOLİLERDEN MASA VE SANDALYE

"Eknan" adlı Filistinli gönüllü ekibin başlattığı girişim kapsamında boş yardım kolileri değerlendirilerek masa ve sandalyelere dönüştürülüyor. Ekip sorumlusu Rim Carur (36), fikrin Gazze'deki kısıtlı imkanlar nedeniyle geri dönüşüm arayışından doğduğunu belirtti. Özel eğitim ve rehberlik çadırındaki çocukların sıra bulunmadığı için yerde oturarak yazı yazdığını anlatan Carur, “Bu kolilerden büyük ve dayanıklı masalar, sandalyeler yaptık ve sonucun çocuklara uygun olmasına özen gösterdik” dedi.

MOBİLYALAR YAKACAK OLARAK KULLANILDI

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana yaşanan yakıt ve tüp gaz sıkıntısı nedeniyle insanların ısınmak ve yemek pişirmek için ahşap mobilyaları dahi yakmak zorunda kaldığını belirten Carur, okul sırası temin etmenin de zorlaştığını söyledi. Carur, “Gazze Şeridi üzerindeki boğucu İsrail ablukası ve yıllardır süren savaş nedeniyle ahşap artık eskisi gibi bulunmuyor. Birçok insan tüp gaz yokluğunda ahşap mobilyaları ateş yakmak için kullandı, bu nedenle okul sırası temin etmek daha da zorlaştı” diye konuştu. Yardım kolilerini yeniden değerlendirdiklerini vurgulayan Carur, “Atılmak veya ateş yakmak için kullanılmak yerine onları değerlendirip okul mobilyası yaptık” ifadelerini kullandı.

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770 BİN ÇOCUK EĞİTİM DESTEĞİ BEKLİYOR

Sahra okulunun müdürü Fevvaz Dagmış, girişimin eğitim krizini tamamen çözmese de çocuklara daha uygun bir ortam sunduğunu belirterek, “Girişim, okulumuzdaki ve diğer okullardaki sorunu tamamen çözmüyor ancak yaşadığımız bu karanlığı bir nebze aydınlatan mum gibi ve öğrencilere bir ölçüde uygun bir oturma alanı sağlıyor” dedi. OCHA'nın 4 Kasım'da yayınladığı rapora göre, Gazze'de 2026-2027 eğitim öğretim yılında yaklaşık 770 bin çocuk eğitim desteğine ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 200 bin çocuk örgün eğitimden yararlanamazken 570 bin çocuk geçici eğitim alanlarında öğrenim görüyor. Okul binalarının yüzde 93'ünün yeniden inşa edilmesi veya kapsamlı onarımdan geçirilmesi gerekiyor.