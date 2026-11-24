2027 yılında uygulanacak vergi, harç ve istisna tutarları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni yılın yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Bu oran doğrultusunda pasaport harçları, yurt dışına çıkış harcı ve cep telefonu IMEI kayıt ücreti başta olmak üzere birçok ödeme kaleminde yeni tutarlar belirlendi.
İşte 1 Ocak itibariyle geçerli olacak kalem kalem yeni ücretler.
2027 yılına yaklaşılırken yeni yılda geçerli olacak vergi ve harç tutarları da şekillendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 2027 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti.
PASAPORTTAN IMEI KAYDINA YENİ ÜCRETLER
Yeni oranla birlikte pasaport harçları, yurt dışına çıkış harcı ve cep telefonu IMEI kayıt bedeli başta olmak üzere pek çok kalemde yeni tutarlar uygulanacak. Kira geliri vergisi istisnası, yemek ve ulaşım desteği sınırları ile fatura düzenleme limiti de 2027 yılında değişecek. İşte yeni yılda geçerli olması beklenen vergi, harç ve diğer ödeme tutarları...
PASAPORT HARÇLARI 2027'DE NE KADAR OLACAK?
Yurt dışına seyahat etmek isteyen ve yeni pasaport çıkarmayı düşünen vatandaşlar, 2027 pasaport harç bedelini yakından takip ediyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak uygulanması halinde pasaport harçlarının sürelere göre ulaşacağı tahmini tutarlar şöyle:
6 aylık pasaport: 3 bin 586 TL
1 yıllık pasaport: 5 bin 245 TL
10 yıllık pasaport: 17 bin 142 TL
Belirtilen rakamlar yalnızca pasaport harçlarını kapsıyor. Pasaport başvurusu sırasında ödenen defter bedeli bu tutarlara dahil değil ve ayrıca tahsil edilecek.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 1.598 TL OLACAK
Yurt dışına çıkış yapacak vatandaşların ödediği harçta da yeni yılda düzenleme geliyor. Mevcut uygulamada 1.250 TL olan yurt dışına çıkış harcının, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının uygulanması durumunda 2027 yılında 1.598 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor.
YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRENLERE 69 BİN TL'LİK IMEI HARCI
Yurt dışından cep telefonu satın alarak Türkiye'de kullanmak isteyenleri ilgilendiren IMEI kayıt bedeli de artacak. 2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanan kayıt ücretinin, yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2027'de 69 bin 358 TL olması bekleniyor.
GÜNLÜK YEMEK BEDELİ İSTİSNASI 421 TL'Yİ AŞACAK
Çalışanlara sağlanan yemek desteğinde uygulanan gelir vergisi istisnası da yeni yılda yeniden hesaplanacak. Beklenen düzenlemeye göre günlük yemek bedeli istisnasının 2027 yılında KDV hariç 385,02 TL, KDV dahil 421,80 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.
Ancak bu rakam, işverenlerin çalışanlarına ödemek zorunda olduğu asgari yemek ücreti anlamına gelmiyor. Tutar, çalışanlara sağlanan yemek yardımında gelir vergisi dışında bırakılan günlük üst sınırı ifade ediyor.
İş yerinde servis imkanı bulunmayan çalışanlara verilen ulaşım desteğinin vergi istisnası da yükselecek. Yeni hesaplamalar doğrultusunda işverenlerin çalışanların işe geliş ve gidişleri için sağladığı günlük ulaşım yardımının 202,11 TL'ye kadar olan bölümü gelir vergisinden muaf tutulabilecek.
KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI 74 BİN 141 TL OLACAK
Konutunu kiraya vererek gelir elde eden mülk sahiplerini ilgilendiren vergi istisnası da 2027 yılında değişecek. Hesaplamalara göre konut kira gelirleri için uygulanacak yıllık istisna tutarının 74 bin 141 TL olması bekleniyor.
Buna göre yasal koşulları sağlayan ev sahipleri, kira gelirlerinin belirlenen istisna sınırına kadar olan kısmı için gelir vergisi ödemeyecek. İstisnadan yararlanma şartları ve beyan yükümlülükleri ise ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenecek.
TEMETTÜ VE KİRA GELİRLERİNDE BEYAN SINIRI DEĞİŞİYOR
Temettü geliri, iş yeri kira kazancı ve birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin beyan edilmesinde dikkate alınan sınırlar da yeniden değerleme oranıyla değişecek.
2027 yılı için söz konusu beyan sınırının 511 bin 320 TL olması öngörülüyor. Vergi kesintisine tabi tutulmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan beyan sınırının ise 28 bin 122 TL'ye olması bekleniyor.
Yurt dışındaki banka hesaplarından elde edilen faiz kazançları da gerekli koşulların oluşması halinde bu kapsamda değerlendirilebiliyor.
EVİNİ 5 YIL DOLMADAN SATANLARI İLGİLENDİREN İSTİSNA
Gayrimenkul satışından elde edilen kazançlara ilişkin vergi uygulamasında da yeni tutarlar gündeme gelecek. Bir konut veya taşınmazı satın aldıktan sonra en az 5 yıl boyunca elinde bulunduran kişiler, ticari faaliyet kapsamında olmamak şartıyla satıştan doğan kazanç için değer artış kazancı vergisi ödemiyor.
Beş yıllık süre tamamlanmadan yapılan satışlarda ise elde edilen kazanç üzerinden vergi yükümlülüğü doğabiliyor. Bu kapsamdaki yıllık istisna tutarının 2027 yılında 191 bin 745 TL olması bekleniyor.
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