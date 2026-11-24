KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI 74 BİN 141 TL OLACAK

Konutunu kiraya vererek gelir elde eden mülk sahiplerini ilgilendiren vergi istisnası da 2027 yılında değişecek. Hesaplamalara göre konut kira gelirleri için uygulanacak yıllık istisna tutarının 74 bin 141 TL olması bekleniyor.





Buna göre yasal koşulları sağlayan ev sahipleri, kira gelirlerinin belirlenen istisna sınırına kadar olan kısmı için gelir vergisi ödemeyecek. İstisnadan yararlanma şartları ve beyan yükümlülükleri ise ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenecek.